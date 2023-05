Es cine: Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese es de las películas mejor evaluadas del Festival de Cannes, ¿será que conseguirá ser nominada a los premios Oscar 2024?

Uno de los estrenos más esperados del Festival de Cannes fue Killers of the Flower Moon y la película no decepcionó a los asistentes.

La nueva película de Martin Scorsese -de 80 años de edad- ha sorprendido a la crítica y la audiencia convirtiéndose en una de las mejores evaluadas.

¿Será que Killers of the Flower Moon se perfila para ser de las favoritas en los premios Oscar? Esto es lo que dicen las críticas.

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese debuta en Festival de Cannes como una de las mejores películas evaluadas

Este sábado se estrenó Killers of the Flower Moon en el Festival de Cannes. La película de Martin Scorsese ha generado grandes expectativas.

Martin Scorsese logró juntar a grandes actores entre ellos:

Leonardo DiCaprio de 48 años de edad

Robert De Niro de 79 años de edad

Lily Gladstone de 36 años de edad

Jesse Plemons de 35 años de edad

Tantoo Cardinal de 72 años de edad

Brendan Fraser de 54 años de edad

John Lithgow de 77 años de edad

En el Festival de Cannes Killers of the Flower Moon recibió una ovación de 9 minutos, además de que obtuvo muy buenas críticas por parte de las críticas y la audiencia.

Killers of the Flower Moon debutó en Rotten Tomatoes con un 96% de aprobación, lo que la convierte en una de las películas mejor calificadas exhibidas en el Festival de Cannes.

Apple se asoció con Paramount Pictures para estrenar la película en exclusiva en los cines el 6 de octubre antes de emitirla en streaming.

¿De qué trata Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese?

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese se encuentra inspirada en el best-seller del mismo nombre.

Narra la historia de una oleada de asesinatos entre los indios Osage, ricos en petróleo, en la década de 1920.

Muestra la codicia y la explotación en las sangrientas llanuras de una reserva de la Nación Osage en Oklahoma.

Leonardo DiCaprio interpreta a un veterano de la Primera Guerra Mundial que se enamora de Mollie Brown (Gladstone), miembro de una rica familia Osage.

Pero se ve arrastrado a las maquinaciones de su tío gangster (Robert De Niro).

¿Cuáles son las críticas que recibió Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese?

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese -con una duración de casi tres horas y media- ya se perfila como una de las favoritas para los premios Oscar 2024.

Las críticas hacia Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese la perfilan como una de las mejores películas de este año.

La revista Deadline, escribió que Killers of the Flower Moon “es un golpe duro” con “una historia desgarradora y muy compleja”.

Por su parte The Hollywood Reporter destacó la interpretación de Leonardo DiCaprio. Tampoco se olvidó del trabajo de Martin Scorsese al señalar que “ha hecho una película apasionada que honra tanto a las víctimas como a los supervivientes”.

En Rotten Tomatoes también ha recibido buenos comentarios en donde se destacan las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone.

“Es Glastone el centro de gravedad de la película. Se trata de una de las actuaciones más extraordinarias jamás hechas por alguna mujer en películas de Scorsese”, “Se trata de la mejor película desde El Lobo de Wall Street”, “Fascinante pieza de acompañamiento de El Irlandés”, son algunas de las críticas que se pueden leer.

Algunos incluso consideran que Killers of the Flower Moon podría recibir varias nominaciones a los premios Oscar 2023, incluidas algunas nominaciones para sus actores Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone.