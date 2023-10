A pesar de las buenas críticas, el gran reparto y el renombre de su director, Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese poco pudo hacer ante Taylor Swift en la taquilla de fin de semana.

No sólo eso, mientras Taylor Swift se mantiene como la reina de la taquilla de octubre, Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese se sumaría a los grandes fracasos de 2023.

La película de Martin Scorsese apenas logró 23 mdd (419 mdp) en su estreno ; si bien son números “normales” para una producción de este tipo, el problema es que costo 200 mdd (3.6 mil mdp) ; necesitaría 600 mdd (10.9 mil mdp) para recuperarse.

Su única ventaja es que es fue financiada por Apple, lo que significa que estos números estaban presupuestados, pues la película se pensó principalmente para el servicio Apple TV+.

Su estreno en cine es más que nada para que la película pueda optar para la temporada de premios.

Killers of the Flower Moon, película (Apple TV+)

Taylor Swift volvió a arrasar con la taquilla a pesar del estreno de Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese

En el otro lado de la moneda del estreno de Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese tenemos a Taylor Swift.

Aunque el The Eras Tour perdió más de la mitad de la audiencia, se mantiene bastante saludable en su segunda semana juntando 31 mdd (565 mdp) .

Con esto Taylor Swift ya suma 150 mdd (2.7 mil mdp) con su concierto en salas de cine, siendo el documental de este tipo más exitoso en Estados Unidos.

No obstante, parece que no podrá hacer lo mismo a nivel mundial, donde Michael Jackson sigue dominado con los 261 mdd (4.7 mil mdp) que hizo This is It de 2009.

Taylor Swift proyectará en cines su gira The Eras Tour Film y Cinépolis lo traerá a México (@tstheerastourfilm / Instagram)

Los Asesinos de la Luna y Taylor Swift despidieron de la taquilla a Los Indestructibles 4

Finalmente, en las películas que abandonan la taquilla esta semana, tenemos que Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese y Taylor Swift sacaron por la puerta de atrás a Los Indestructibles 4.

Los Indestructibles 4 se va de la cartelera con unos penosos 49 mdd (893 mdp) , ni siquiera consiguió la mitad del costo de producción de 100 mdd (1.8 mil mdp) .

Con esto se entierra definitivamente a la franquicia y parece que pone fin a la ya lonjeva carrera de Sylvester Stallone.

Pues su nombre ya no es sinónimo de buenos números en el cine comercial.

Sylvester Stallone en Los Indestructibles 4 (Lionsgate)

Con información de Deadline y Box Office Mojo.