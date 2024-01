Los nominados a los premios Razzies 2024 se han dado a conocer, esta es la lista completa de lo peor del cine.

Como antesala de los nominados a los Premios Oscar 2024, se han dado a conocer los nominados a lo peor del séptimo arte.

Luego de que los premios Golden Raspberry, llamados popularmente Razzies, diera a conocer a sus nominados.

Lista de nominados a los Razzies 2024 la cual está liderada por Los indestructibles 4 con 6 menciones.

Seguida de The Exorcist: Believer y Winnie the Pooh: Blood and Honey con 5 nominaciones cada una a los Razzies 2024.

Mientras que con 4 nominaciones a los Razzies 2024 están las películas de superhéroes Shazam! Fury of the Gods y Ant Man and the Wasp: Quantumania.

Esta es la lista de todos los nominados a los Razzies 2024

Aquí te damos la lista completa de nominados a Razzies 2024 por categorías:

Peor Película

Estos son los nominados a Peor Película a los Razzies 2024:

El Exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Megalodón 2: El gran abismo

¡Shazam! La furia de los dioses

Winnie the Pooh: Miel y sangre

Confirman secuela de Winnie the Pooh: Miel y Sangre (ITN STUDIOS MOVIECOMPANY)

Peor Actor

Estos son los nominados a Peor Actor a los Razzies 2024:

Russell Crowe / El exorcista del Papa

Vin Diesel / Rapidos y furiosos X

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Megalodón 2: El gran abismo

Jon Voight / Mercy

El exorcista del Papa (Sony)

Peor Actriz

Estos son los nominados a Peor Actriz a los Razzies 2024:

Ana de Armas / Ghosted

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike: El último baile

Jennifer Lopez / La madre

Dame Helen Mirren / ¡Shazam! La furia de los dioses

Chris Evans y Ana de Armas en la película Ghosted (Apple TV+)

Peor Actriz de Reparto

Estos son los nominados a Peor actriz de reparto a los Razzies 2024:

Kim Cattrall / Todo sobre mi padre

Megan Fox / Los indestructibles 4

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / ¡Shazam! La furia de los dioses

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s

Megan Fox en Los Indestructibles 4 (Lionsgate)

Peor Actor de Reparto

Estos son los nominados a Peor Actor de Reparto a los Razzies 2024:

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Confidential Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (como “El Papa”) / El exorcista del Papa

Sylvester Stallone / Los indestructibles 4

Bill Murray (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (SCOTT OLSON / Getty Images via AFP)

Peor Pareja en Pantalla

Estos son los nominados a Peor Pareja en Pantalla a los Razzies 2024:

Cualquier pareja de Los indestructibles 4

Cualquier par de inversionistas avaros que donaron para los $400 millones por los derechos de remake de El Exorcista

Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike: El último baile

Pooh & Piglet / Winnie the Pooh: Miel y sangre

Los Indestructibles 4 (Lionsgate )

Peor Precuela, Remake, Imitación o Secuela

Estos son los nominados a Peor Precuela, Remake, Imitación o Secuela a los Razzies 2024:

Ant Man & The Wasp: Quantumania

El Exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Indiana Jones y el dial del destino

Winnie the Pooh: Miel y sangre

Ethann Isidore como Teddy, Harrison Ford como Indiana Jones y Phoebe Waller-Bridge como Helena en Indiana Jones y el Dial del Destino (Lucasfilm Ltd. / Lucasfilm Ltd.)

Peor Director

Estos son los nominados a Peor Director a los Razzies 2024:

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Miel y sangre

David Gordon Green / El Exorcista: Creyentes

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh / Los indestructibles 4

Ben Wheatley / Megalodón 2: El gran abismo

Megalodón 2 (Warner Bros. Discovery)

Peor Guión

Estos son los nominados a Peor Guión a los Razzies 2024:

El Exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Indiana Jones y el dial del destino

Shazam!: La furia de los dioses

Winnie the Pooh: Miel y sangre