Luego de su fusión con Skydance, Paramount ya prepara sus nuevos proyectos para los próximos años; uno de ellos es una nueva película de Las Tortugas Ninja.

Lo más interesante del caso es que esta nueva película de Las Tortugas Ninja será un live action, el cual estará protagonizado por Miguel Ángel.

¿Cómo será la película live action de Las Tortugas Ninja con Miguel Ángel?

De acuerdo con Deadline, esta nueva película live action de Las Tortugas Ninja estará basada en la historia de The Last Ronin protagonizada por Miguel Ángel.

No solo eso, debido al tono de esa misma historia, la película live action de Las Tortugas Ninja será clasificación R, solo para mayores de edad.

Las Tortugas Ninja (Paramount)

Además, se aclaró que no tiene nada que ver con la saga “Caos Mutante”, película animada la cual ya prepara su segunda entrega para el 2027.

En ese aspecto, aún se está en etapa muy temprana de planeación, así que no hay actores, director o escritores; mucho menos una fecha de estreno cercana.

Aunque viendo cuándo llegará la secuela de “Caos Mutante”, es posible que veamos este live action protagonizado por Miguel Ángel hasta el 2028 .

Las Tortugas Ninja: The Last Ronin (IDW)

¿De qué tratará la película live action de Las Tortugas Ninja con Miguel Ángel?

Esta película live action de Las Tortugas Ninja con Miguel Ángel adaptará el cómic de 2020, The Last Ronin.

La historia de Las Tortugas Ninja sucede en el futuro, Miguel Ángel es el único de sus hermanos que queda vivo, luego de que estos fueran asesinados por el Clan del Pie.

Roto y sin ganas de seguir en este mundo, trata de suicidarse pero, es detenido por Abril.

A partir de ese momento, la tortuga jura venganza y se emprende en una cruzada solitaria.

El cómic fue alabado por la crítica y los fans, siendo considerado una de las mejores historias de los personajes, principalmente por su tono sombrío y crudo.

Debido a su éxito se lanzó una segunda parte y ya se prepara la tercera y última entrega, que llegará en 2026.

Las Tortugas Ninja: The Last Ronin (IDW)

Con información de Deadline