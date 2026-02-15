Paramount tomará una mueva estrategia con la franquicia de Las Tortugas Ninja, pues planea expandirla con una iniciativa un tanto curiosa, una pizzería en México.

Así es, Las Tortugas Ninja tendrán una pizzería oficial en México, además de abrir otras dos en diversos puntos del mundo para alegría de sus fans.

Las Tortugas Ninja (Paramount)

¿Dónde estará la pizzería de Las Tortugas Ninja en México de Paramount?

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Paramount instalará la pizzería de Las Tortugas Ninja de México en Monterrey, Nuevo Léon.

Además de la pizzería de Las Tortugas Ninja en México, Paramount abrirá otras dos en California, Estados Unidos, y en Sao Paulo, Brasil.

De momento no se han dado detalles de cómo serán estas pizzerías temáticas, si contarán con un menú especial o solo tendrán los decorados representativos de la franquicia.

Tampoco se anunció que hubiera planes de llevar el restaurante a otros puntos de México , aunque si tiene éxito, es posible que se cree una cadena.

Hay que señalar que Las Tortugas Ninja cumplieron 40 años en 2024, por lo que esta expansión planeada por el estudio respondería a la vigencia que han tenido a lo largo de los años.

Pues además de los restaurantes, ya se planea una serie para YouTube, así como dos nuevas películas para cine, sin olvidar los cómics que siguen en circulación.

Tortugas Ninja: Caos Mutante (Paramount Pictures )

¿Cuándo abrirá la pizzería de Las Tortugas Ninja en México?

Aunque no hay una fecha exacta para la apertura de la pizzería de Las Tortugas Ninja en México, les alegrará saber que Paramount tiene planeado inaugurar los tres puntos en 2026.

Es decir, será en este mismo año que tendremos la pizzería de Las Tortugas Ninja en Monterrey, Nuevo León, por parte de Paramount.

Dado que se está haciendo el anuncio a inicios de año, es posible que el restaurante esté listo para mediados o en la segunda mitad de 2026.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización alrededor de la apertura de la pizzería de Las Tortugas Ninja en Monterrey.