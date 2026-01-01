Aunque muchos señalen que el cine va a la baja; aún hay varias películas que llaman bastante la atención al público en general para 2026, ya sea por el género, el estudio o el director que las realiza.

Es por ello que aquí te daremos la lista de las películas más esperadas para 2026, tomando en cuenta el ruido que ya están causando desde este momento, sin importar si se estrenarán en cine o en streaming.

Avengers Doomsday (@MarvelStudios / X)

Lista de las películas más esperadas de 2026

En total te daremos las 12 películas más esperadas de 2026; para que veas una al mes, aunque hay obras que se estrenan con pocas semanas de diferencia, y un caso especial que llegan el mismo día:

Super Mario Galaxy - 3 de abril Michael - 24 de abril El Diablo Viste a la Moda 2 - 1 de mayo Mortal Kombat II - 14 de mayo The Mandalorian & Grogu - 21 de mayo Toy Story 5 - 18 de junio Supergirl - 25 de junio La Odisea - 16 de julio Spider-Man: Brand New Day - 31 de julio Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha - 20 de noviembre Avengers: Doomsday - 18 de diciembre Duna Parte 3 - 18 de diciembre

Secuelas y sagas serán las películas más esperadas de 2026

Como ha sucedido en años anteriores, nuevamente las secuelas y sagas serán las que dominen las películas más esperadas de 2026.

De hecho, fuera de Michael y La Odisea, el resto de películas más esperadas de 2026 son secuelas o forman parte de un universo cinematográfico.

Y aún así, Michael y La Odisea apuestan a lo seguro, pues son adaptaciones de la vida de un cantante famoso; así como uno de los libros más importantes de la cultura universal.

También hay que señalar que aunque estas sean las películas más esperadas, no significa que no haya otras que puedan causar impacto o sean la sorpresa de 2026.