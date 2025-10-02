¿Barbie no será la protagonista de la próxima serie? Se da a conocer que esta producción romperá con lo establecido.

Luego del éxito de la película Barbie se dio a conocer que se prepara una serie en Amazon y ya se tiene a la protagonista: la muñeca Shani.

¿Barbie no será la protagonista? La muñeca Shani tendrá una serie en Amazon

La muñeca Shani tendrá una serie de acción real en Amazon que correrá a cargo de Janine Nabers (‘Swarm’).

Esta producción romperá con todo lo esperado y es que luego del éxito de la película Barbie, se esperaba que ella fuera la protagonista de una serie.

Sin embargo, se ha apostado por Shani, la muñeca lanzada en la década de 1990 como parte de la línea de muñecas afroamericanas de Mattel.

Esta línea de muñecas fue creada por Kitty Black Perkins para contrarrestar las acusaciones dirigidas a Mattel por la falta de diversidad en sus líneas de muñecas.

Shani nació como una marca hermana de Barbie y la serie de muñecas original también contaba con dos “amigas” llamadas Asha y Nichelle.

Cada una contaba con diferentes rasgos para representar la diversidad de la comunidad.

La línea Shani fue descontinuada y las muñecas asociadas fueron incluidas en la línea general de Barbie.

Barbie: La Película (Warner Bros. )

Esto se sabe sobre la serie de Shani, la línea de muñecas afroamericanas de Mattel

De acuerdo con el medio especializado Variety, Mattel se ha asociado con Amazon MGM Studios para dar vida a la serie de Shani.

Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen sobre la serie de Shani, sin embargo se dio a conocer que será una “comedia dramática familiar” .

La serie de Shani marca un nuevo paso en la expansión que Mattel ha iniciado hacia el cine y la televisión.

Fue en 2023 que se estrenó la película de Barbie, la cual estuvo protagonizada por Margot Robbie y tuvo un gran éxito.

Mattel también tiene en desarrollo otros proyectos audiovisuales con sus franquicias: Polly Pocket y Hot Wheels.