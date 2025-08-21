Aunque oficialmente Superman va de salida en la cartelera, aún le dio tiempo para romper un récord de Barbie, marcando otro logro a su lista.

Con este récord, Superman ya es la película más vista del año y es poco probable que sea superada en el futuro inmediato.

¿Cuál es el récord que Superman le arrebató a Barbie en taquillas?

Oficialmente, Superman es la película que más rápido ha alcanzado los 2 millones de asistentes registrados en Letterboxd.

Superando por mucho a Barbie live action, quien poseía ese récord.

Superman de James Gunn (DC )

Superman alcanzó los 2 millones de asistentes registrados en Letterboxd en tan solo 45 días, mientras Barbie lo consiguió en 104.

Esto significa que 2 millones personas fueron a ver la película de James Gunn, para posteriormente dejar su reseña o calificación en la mencionada Letterboxd.

Hay que mencionar que esto no significa que solo 2 millones de personas vieron la película , pues hay muchos otros que asistieron a las funciones y no están registrados en la red social.

Lo cual indica el gran éxito que ha significado para Warner Bros. este reinicio de su universo de superhéroes en cines.

Superman 2025 (@JamesGunn)

El nuevo récord de Superman no se traduce en taquilla al comparar con Barbie

Si bien Superman superó a Barbie en Letterboxd, resulta un tanto contradictorio que esto no se ha traducido en la taquilla, como sí lo fue con la película de Margot Robbie.

Mientras que Barbie hizo 26 mil millones de pesos, Superman sigue batallando para llegar a los 11 mil millones de pesos , quedándose muy lejos de la muñeca de Mattel.

Técnicamente, si Superman ha sido más popular en Letterboxd que Barbie, en teoría debería de llevar más taquilla o estar en un rango similar, algo que no es así.

Esto se podría deber a que mientras Barbie es una marca global que no ha perdido relevancia, con Superman tenemos que batallar con la fatiga del cine de superhéroes.

Además de toda la polémica detrás del SnyderVerse, el HamadaVerse y el desgaste de los personajes de DC en muy poco tiempo.

Barbie (Warner Bros.)

Con información de Letterboxd