La película de Labubu sorprende con los primeros detalles de su historia.

Aunque todavía se encuentra en una fase temprana de producción, la cinta live action de los Labubu de Sony Pictures poco a poco toma forma, por lo menos en la parte de la trama que contará al público.

Revelan los primeros detalles de la historia que tendrá la película de Labubu

En un reciente artículo de Variety, el guionista de la película de Labubu, Simon Farnaby, reveló algunos detalles de la cinta.

La historia de la película de Labubu hablará de dónde provienen y explicará la apariencia física de las criaturas, las cuales están basadas en la mitología nórdica.

“Pensamos que podría haber una película realmente conmovedora y hermosa basada en estas historias.” Simon Farnaby

Labubu (Pop Mart)

El propio Simon Farnaby reconoció que ha descubierto más de los Labubu luego de que su creador, Kasing Lung, le presentará un relato de fondo realmente hermoso acerca de las figuras.

Además de Farnaby, el guion de la película de Labubu estará coescrito por Steven Levenson y Paul King, quien también asumirá la dirección cinematográfica.

Por su parte, Kasing Lung formará parte del proyecto en un rol de productor ejecutivo junto con Michael Schaefer y Wenxin She.

La cinta mezclará elementos de acción real con animación digital por computadora, siendo similar a cintas como Los Pitufos o Sonic.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta de estreno de la película de Labubu.

Rumores apuntan a que el largometraje se encontraría disponible a finales de 2027 o principios del 2028.