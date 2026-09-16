Siendo actualmente de los pocos estudios que arriesgan un poco, DreamWorks nos trae La Isla Olvidada, la que sin lugar a dudas es su película más loca en todo sentido.

La Isla Olvidada nos trae una reconocimiento a la cultura de Filipinas, envuelto en un espectáculo lleno de humor, colores, referencias y estridencia que niños y adolescentes amarán de inmediato.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La Isla Olvidada nos cuenta una historia profunda de amistad Algunos personajes de La Isla Olvidada pueden ser un poco molestos La animación es lo mejor de La Isla Olvidada La Isla Olvidada hace un gran uso de la mitología filipina La Isla Olvidada es un caos para bien y para mal

La Isla Olvidada nos cuenta una historia profunda de amistad

En términos generales, La Isla Olvidada nos cuenta una historia profunda de amistad, de dos personas marginadas establecen un vínculo que trasciende incluso las realidades.

La trama sigue a Jo y Raissa, amigas de la infancia fascinadas por Nakali, una isla fantástica que la abuela de una de ellas visitó en el pasado.

Justo cuando Raissa se prepara para ir a la universidad, un misterioso portal las transporta a la mítica isla; sin embargo, la experiencia es diferente para cada una.

Pues se dan cuenta que sus intereses son distintos ahora que han crecido, lo cual las hace dudar de su misma amistad y si esta merece ser recordada luego de tantos años juntas.

La Isla Olvidada (Universal)

Algunos personajes de La Isla Olvidada pueden ser un poco molestos

Si bien la película pone en el centro del relato lo que es la verdadera amistad, esto se pierde en momentos, ya que algunos personajes de La Isla Olvidada pueden ser un poco molestos.

Y es que una de las amigas durante una parte importante de la trama parece imponer su voluntad, más que tener una relación amistosa real con la otra.

Si bien se busca explorar el cliché de los amigos disparejos, uno ordenado y otro caótico, aquí las cosas no salen del todo bien, pues el que representa el caos termina por ser demasiado sofocante.

Aunque esto tiene una razón de ser en el mismo desarrollo del personaje, no es hasta muy adelante en la película que llegas a empatizar un poco con ella.

La Isla Olvidada (Universal)

La animación es lo mejor de La Isla Olvidada

Algo que no puede quedar en duda, la animación es lo mejor de La Isla Olvidada, donde DreamWorks demuestra que aún hay mucho espacio para hacer algo creativo e interesante.

La película mezcla varios estilos, donde la animación CGI se empalma con secuencias en 2D tradicional y varios elementos sacados del anime.

Lo que nos da un diseño artístico incorpora colores de neón y formas geométricas, siendo un espectáculo visual lleno de colores y estímulos durante todo su metraje.

Curiosamente, a pesar de toda esta recarga visual, nunca sientes que te lastime los ojos y te produzca rechazo; por el contrario, te mete de lleno a la historia y la mitología de Nakali.

La Isla Olvidada (Universal)

La Isla Olvidada hace un gran uso de la mitología filipina

Otra cosa a destacar es que La Isla Olvidada hace un gran uso de la mitología filipina, siendo aire fresco al darnos una cosmovisión nueva, alejada de las clásicas occidentales y orientales.

Lo cual además se enmarca en la narrativa, pues el ecosistema de Nakali desborda imaginación gracias a las criaturas de las leyendas que las protagonistas solían escuchar.

Así, todo lo que vemos en pantalla es una adaptación de los mitos y leyendas de Filipinas, o una creación original que respeta la estética y tradición del país asiático.

Lo mejor de todo es que hace esto tan bien, que aunque no conozcas nada de esa tradición, no te sientes fuera de la ficción, adentrándote en esta casi desde el inicio.

Siendo una gran puerta de entrada para la gente ajena a los mitos filipinos, y un gran homenaje para los nativos y conocedores de los mismos.

La Isla Olvidada (Universal)

La Isla Olvidada es un caos para bien y para mal

Ahora bien, hay que señalar que La Isla Olvidada es un caos para bien y para mal, lo cual dividirá la opiniones de la audiencia.

La obra tiene una cantidad absurda de estímulos durante el 90% de su metraje, siempre está pasando algo de manera rápida y explosiva, con colores, gritos y chistes, algunos bastante escatológicos.

Al mismo tiempo que los diálogos están llenos de referencias a memes y en un lenguaje muy coloquial, lo cual atrapará inmediatamente a adolescentes y niños; pero es casi seguro que alejará a personas de más de 25 años.

Quedando bastante remarcado el público objetivo de la obra, haciendo de esta exclusiva de personas en ese rango de edad, pues es poco probable que atrape a las familias como tal.

La Isla Olvidada (Universal)

¿Vale la pena ver La Isla Olvidada?

Por un lado, La Isla Olvidada representa un hito de originalidad y libertad creativa para DreamWorks. Al permitir a sus directores concebir un relato tan personal, en una industria donde ya casi no se toman riesgos.

Además, la narrativa de La Isla Olvidada hace que resuene como un recordatorio de que los recuerdos compartidos son el tesoro más valioso de nuestras relaciones.

Mientras que por el otro, la cantidad de estímulos visuales y sonoros provocará un cisma generacional, donde probablemente la película sea amada y odiada por igual.

Nos guste o no, esta película está 100% dedicada a una generación joven, siendo la primera vez que DreamWorks toma una decisión tan tajante.