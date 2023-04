Luego de que se diera a conocer la primera imagen del live action de Five Nights at Freddy’s, se ha revelado que su fecha de estreno coincide con la nueva de Saw.

Una de las franquicias de videojuegos que enamoró a muchos, sin duda fue Five Nights at Freddy’s que, ante su popularidad decidió seguir los pasos de Super Mario Bros.

Es decir, hacer una película basada en la temática de Five Nights at Freddy’s a través de la productora Blumhouse y bajo la dirección de Jason Blum.

La película live action de Five Nights at Freddy’s ha emocionado a los fans al saber que relatará la historia de terror que se vive en el restaurante, tal y como en los videojuegos.

Sin embargo, la película de Five Nights at Freddy’s competirá con una de las grandes franquicias del cine de terror: Saw.

Pues se ha revelado que la nueva entrega de Saw y Jigsaw llegará el mismo día del estreno de Five Nights at Freddy’s.

Five Nights at Freddy’s y Saw competirán para este Halloween 2023

La emoción de la llegada de la nueva película de Five Nights at Freddy’s en live action, se ha juntado con el estreno de la nueva película de Saw.

Así es, tanto Saw como Five Nights at Freddy’s llegarán el mismo día: el 27 de octubre del 2023, justo para competir en Halloween.

En el caso de Saw, esta sería la décima película de la franquicia de las cintas de terror / slasher; en el caso de Five Nights at Freddy’s, será la primera entrega en pantalla grande.

Pero en el caso de la franquicia de Five Nights at Freddy’s, esta lleva ya más de 20 videojuegos hasta la fecha.

Five Nights at Freddy’s tendrá su pelñicula live action (Blumhouse)

Five Nights at Freddy’s se estrenará directamente via streaming

La llegada de la adaptación al live action de Five Nights at Freddy’s, ha emocionado a sus fans pese a que tendrá que competir con una grande en la industria del terror: Saw X.

Aunque cae mencionar que tanto la franqucia de Saw como la de Five Nights at Freddy’s tienen ya su gremio de seguidores y fans.

De momento, lo que sabe de la película de Five Nights at Freddy’s es que esta llegará directamente al streaming en la plataforma de Peacock en mercados selectos.

Pero es muy posible que próximamente se estrene ya sea en las plataformas de streaming populares -como Amazon Prime- o incluso haga el salto a los cines, como ocurrió con la película de bajo presupuesto Terrifier 2 que ganó gran popularidad el año pasado.