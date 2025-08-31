Luego del fenómeno que fue K-Pop Demon Hunters en su estreno de un fin de semana, La hora de la desaparición regresa al primer lugar de taquilla, demostrando que fue la película preferida de agosto 2025.

En segundo lugar un sorprendente Tiburón demuestra que aún tiene gas a pesar de sus 50 años de edad, mientras que ¿Y dónde está el policía? y Los Tipos Malos 2 se van con lo mínimo.

La hora de la desaparición se mantiene como la película más taquillera de agosto

Para su cuarto fin de semana, La hora de la desaparición ya suma 232 mdd (4.3 mil mdp) en todo el mundo, siendo la película de mejor recaudación de todo agosto 2025.

De hecho, de no ser por la locura del fin de semana de K-Pop Demon Hunters, La hora de la desaparición habría sido la única película del verano en dominar un mes completo en el primer lugar.

Recordemos que la película de Warner Bros. fue desplazada un fin de semana por el estreno limitado del filme animado de Netflix.

Si bien a la cinta de terror y comedia ya no le queda mucho en cartelera, se espera que por lo menos tenga otras dos semanas de buenos ingresos, antes de la llegada de Demon Slayer a nivel mundial.

La Hora de la Desaparición (Warner Bros. Pictures )

Reestreno de Tiburón logra buenos números a pesar de la taquilla de La hora de la desaparición

Porque agosto no deja de sorprender, ahora un reestreno se cuela en las películas más taquilleras del fin de semana junto a La hora de la desaparición, nos referimos al reestreno de Tiburón.

Aunque Tiburón solo llegó de momentos a algunos cines del mundo (incluido México), contrario a La hora de la desaparición, hizo unos nada despreciables 8.1 mdd (151 mdp) , lo cual demuestra que al público le encanta este clásico.

El tener un par de semanas sin estrenos fuertes, además de su llegada a otros territorios, ayudaría a que este reestreno se mantenga dentro de los favoritos por unos cuantos días más.

Por lo general estos reestrenos se mantienen en cartelera una o dos semanas, por si te interesa darle una revisada antes de que sea enlatada por otros 50 años.

Tiburón, película de Steven Spielberg (Universal Pictures)

La hora de la desaparición despide a ¿Y dónde está el policía? y Los Tipos Malos 2

Aunque no eran estrenos de cartelera alta, sorprenden que ¿Y dónde está el policía? y Los Tipos Malos 2 se despidan con taquillas medianas, comparado con La hora de la desaparición.

Por un lado Los Tipos Malos 2 comienza a salir de cartelera con 176 mdd (3.2 mil mdp) a nivel mundial, mucho menos que La hora de la desaparición, que supuestamente era para un público más limitado.

Mientras que ¿Y dónde está el policía? se va despidiendo con 95 mdd (1.7 mil mdp) ; cifras que ponen a las películas en el rango de “aceptable”, aunque la comedia de Liam Neeson sale mejor librada.

Los Tipos Malos 2 costó 80 mdd (1.4 mil mdp) y necesita 240 mdd (4.4 mil mdp) para entregar buenas ganancias, mientras que ¿Y dónde está el policía? tuvo un presupuesto de 42 mdd (783 mdp) y su meta era de unos 125 mdd (2.3 mil mdp).

Ambas películas podrían sumar algunos millones más en las próximas semanas; pero nada que sea espectacular, quedando en un punto de equilibrio o entregando pérdidas mínimas.