A manera de homenaje, la Cineteca Nacional hará una función especial de Como agua para chocolate, la cual contará con la presencia de la protagonista Lumi Cavazos.

Lo mejor de esta función especial de Como agua para chocolate, es que la Cineteca Nacional dará acceso gratuito a todos los interesados en asistir.

¿Cuándo y dónde será la función especial de Como agua para chocolate en la Cineteca Nacional Chapultepec?

La función especial de Como agua para chocolate en la Cineteca Nacional, será el:

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: A las 12:00 pm

Lugar: Cineteca Nacional Chapultepec, sala 5

Como agua para chocolate (Miramax)

La Cineteca Nacional Chapultepec está ubicada en Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe Álvaro Obregón, 01219, Cuidad de México, Campo Militar 1F, CDMX .

Esto para que lo tomes en cuenta y no te confundas con las otras sedes de la Cineteca Nacional que hay en la Ciudad de México.

La película empezará en punto, así que también recomendamos tomar tus precauciones si decides asistir a esta función especial con la presencia de Lumi Cavazos.

No hay detalles si la actriz dará un pequeño discurso, plática o responderá preguntas de los fans que se den cita.

¿Cómo entrar a la función especial de Como agua para chocolate en la Cineteca Nacional Chapultepec?

Como ya mencionamos, la función especial de Como agua para chocolate en la Cineteca Nacional será gratuita, todos los interesados en ver la película podrán entrar sin costo.

No obstante, a diferencia de otras funciones gratuitas, la de Como agua para chocolate en la Cineteca Nacional no tendrá cortesías o pases especiales.

Se le dará acceso a todas las personas que se den cita en la Cineteca Nacional Chapultepec hasta que la sala se llene en su totalidad.

Una vez suceda esto, ya no se dejará pasar a más personas, no importando que estas estén formadas esperando a entrar.

Lo ideal sería que llegaras antes de la hora de la función (12:00 p.m.), para que puedas asegurar tu entrada a la misma.