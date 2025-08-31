Guillermo del Toro -de 60 años de edad- vuelve a brillar en el Festival Internacional de Cine de Venecia y recibe una ovación de 13 minutos por “Frankenstein”.

Tal y como se esperaba, la adaptación de Guillermo del Toro de “Frankenstein” ha logrado cautivar al público de la Muestra Internacional de Cine de Venecia.

Así fue la ovación de 13 minutos que recibió Guillermo del Toro por “Frankenstein”, en el Festival Internacional de Cine de Venecia

El nombre de Guillermo del Toro se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que recibió una gran ovación durante el estreno mundial de “Frankenstein”.

Fue durante la Muestra Internacional de Cine de Venecia 2025 donde Guillermo del Toro recibió una ovación de pie que duró 13 minutos.

La ovación que recibió Guillermo del Toro es una de las más largas en la historia del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Oscar Isaac y Jacob Elordi -protagonistas de “Frankenstein”- se emocionaron al escuchar los aplausos del público.

El video de la ovación a Guillermo del Toro se ha convertido en una de las más virales y conmovedoras del Festival Internacional de Cine de Venecia 2025.

La ovación de 13 minutos posiciona a Frankenstein como firme contendiente al codiciado Leon de Oro, cuya entrega está programada para el 6 de septiembre.

Para Guillermo del Toro se trata de un sueño cumplido y es que siempre quiso filmar Pinocho y Frankenstein.

Tras el éxito de su versión animada de Pinocho, que ganó el Óscar en 2022, Guillermo del Toro logró cumplir otro de sus grandes sueños.

Guillermo del Toro confesó que descubrió la novela a los 11 años y la película de James Whale a los siete, por lo que siempre quiso hacer su versión de esta historia.

#EsTendencia: Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac reciben una ovación de pie de 13 minutos por #Frankenstein; la más larga, hasta el momento, en esta edición del Festival de Venecia 🎞️pic.twitter.com/Rx0aNi4E51 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 30, 2025

¿De qué trata “Frankenstein”, cinta por la que Guillermo del Toro fue ovacionado en el Festival Internacional de Cine de Venecia?

En “Frankenstein”, Guillermo del Toro muestra en dos horas y media su versión de la clásica historia de Mary Shelley.

Guillermo del Toro ha logrado mezclar la magia visual con la profundidad emocional de una historia que habla sobre la identidad, el rechazo y la perdición.

Esta versión se encuentra ambientada en el siglo XIX y la historia comienza con un naufragio en el Ártico donde aparece la Criatura.

A partir de ahí Victor Frankenstein narra la obsesiva creación de un ser armado con restos humanos y las consecuencias de su ambición.

No se trata de una película sobre la creación, sino que va mucho más allá al abordar temas como la soledad, culpa y redención.

De acuerdo con la crítica, Guillermo del Toro reinterpreta esta historia clásica con un enfoque más humano y reflexivo, donde se explora los límites de la creación, la obsesión y la monstruosidad.

Como ya es conocido en su trabajo, Guillermo del Toro logra crear una atmosfera gótica y sombría que acompaña perfectamente la historia.

Oscar Isaac -de 46 años de edad- es el encargado de darle vida a Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi -de 28 años de edad- se pone en la piel del monstruo de Frankenstein.

Cabe recordar que “Frankenstein” de Guillermo del Toro tiene previsto su estreno en cines el 17 de octubre del 2025.

Además de que se podrá ver en Netflix a partir del 7 de noviembre de 2025.