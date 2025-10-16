A través de un video publicado en redes sociales por Netflix, se confirmó que el director mexicano Guillermo del Toro y el elenco de su nueva producción ‘Frankenstein’ estarán en la Ciudad de México el lunes 3 de noviembre.

El propio Guillermo del Toro compartió la noticia, anunciando que la visita de Jacob Elordi y Oscar Isaac será parte de un evento especial en la capital mexicana, en el que se espera la participación de medios, fans y la promoción oficial de la serie.

Guillermo del Toro llega a CDMX con el elenco de ‘Frankenstein’

Netflix confirmó con un video en redes sociales que el director mexicano Guillermo del Toro de 61 años de edad, estará en la Ciudad de México promocionando su nueva película ‘Frankenstein’.

En el video aparece Guillermo del Toro anunciando que muy pronto podrán ver su nueva película ‘Frankenstein’, la cual se estrenará en algunos cines el 23 de octubre, llegando a Netflix el 7 de noviembre.

Sin embargo, dentro del video promocional de Netflix, se revela que Guillermo del Toro estará presente en la CDMX el próximo 3 de noviembre con elenco de Frankenstein, es decir:

Jacob Elordi de 28 años de edad

Oscar Isaac de 46 años de edad

“Quiero invitar a cada uno de ustedes a permitirse ver esta película, con ese don tan único que poseemos (los mexicanos), porque es lo que desde el principio quise poner como algo nuevo en esta historia.” Guillermo del Toro

En este video, Guillermo del Toro aseguró que ‘Frankenstein’ no solo es una película de terror, sino que es “una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos, cargada de mucha luz hacia una criatura que provoca terror en aquellos que no lo conocen”.

Finalmente, Guillermo del Toro se dirigió al público y sus fans, esperando que disfruten ver ‘Frankenstein’ y de sus personajes ya que tienen “mucha mexicanidad”.

‘Frankensten’ es una película que está protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac, que estarán presentes con Guillermo del Toro el próximo 3 de noviembre en CDMX; sin embargo, se espera que pronto Netflix comparta más detalles sobre la llegada del director y el elenco de su nueva película.