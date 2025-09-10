Guillermo del Toro, de 60 años, confirmó que está listo para rodar su nueva película y dar cierre a una de sus más conocidas trilogías, con grabaciones en España, como las anteriores.

Durante el Festival Internacional de Toronto (TIFF), Guillermo del Toro sorprendió al revelar que ya terminó de escribir el guión de “3993”, la que será su nueva película.

La cinta será la tercera entrega de la saga iniciada con “El espinazo del diablo” y seguida por “El laberinto del fauno”, ambas ambientadas en la Guerra Civil española, con un enfoque fantástico y perturbador.

Guillermo del Toro, cineasta. (ALLISON DINNER / EFE)

La trilogía más oscura de Guillermo Del Toro por fin tendrá su gran final con ‘3993′

Fue en 2001 cuando Guillermo del Toro estrenó “El espinazo del diablo”, la película que inauguró su trilogía aún inconclusa, bajo la producción de El Deseo, la compañía de los hermanos Almodóvar.

Cinco años después, Guillermo del Toro conquistó el Festival Internacional de Cine de Cannes con “El laberinto del fauno”, película que recibió una ovación de 22 minutos y tres premios Óscar:

Mejor fotografía

Mejor dirección artística

Mejor maquillaje

Ahora, con la película que de momento es conocida como “3993”, Guillermo del Toro promete cerrar esta saga, con una historia que podría situarse en la España de 1993.

¿De qué tratará la película que cerrará su trilogía? En declaraciones a la agencia EFE, Guillermo Del Toro comentó que la idea original fue de Mateo Gil.

“Estaba basada en una idea de Mateo Gil (guionista), pero Mateo dice que no se acuerda. O sea tenemos que hacer memoria o empezar de cero”, comentó entre risas.

Guillermo del Toro en su película El Laberinto del Fauno. (Instagram @festivaldecannes)

Frankenstein recibe ovación en Toronto; Guillermo del Toro sigue sorprendiendo con su cambio físico

Guillermo Del Toro presentó “Frankenstein” en el TIFF, con Oscar Isaac -de 46 años- y Jacob Elordi -de 28 años- como protagonistas.

La cinta recibió una cálida ovación en Toronto y fue descrita como “una historia sobre padres e hijos”.

El estreno en México será el 24 de octubre, y llegará a Netflix el 7 de noviembre de 2025.

Aunque no ganó en Venecia, se perfila como una fuerte candidata al Óscar por su diseño y maquillaje.

Guillermo del Toro también fue noticia por radical su cambio físico tras haber perdido 80 kilos.

El director confesó que su pérdida de peso fue una decisión personal orientada a cuidar su salud.