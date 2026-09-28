Guillermo del Toro, quien estará participando en el Festival de Cine de Morelia, mandó un mensaje a al secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, debido a los fondos del evento.

Pues Guillermo del Toro le mencionó a Claudia Curiel de Icaza que el Festival de Cine de Morelia, es mantenido solo por una persona en este momento.

Guillermo del Toro espera apoyo de Claudia Curiel de Icaza para el Festival de Cine de Morelia

A través de su cuenta de X, Guillermo del Toro le mandó un mensaje a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, relacionado al mantenimiento del Festival de Cine de Morelia.

Guillermo del Toro manda mensaje a Claudia Curiel de Icaza (Especial)

Guillermo del Toro le mencionó a Claudia Curiel de Icaza que el Festival de Cine de Morelia es mantenido solo por una persona en este momento, Daniela Michel.

Quien pocas veces ha contando con ayuda externa para que el festival siga su curso, siendo una empresa de una sola persona.

Aclarando también que fuera de lo que se cree de manera popular, el evento no cuenta con patrocinadores ni capital privado, más allá de lo que hace Daniela Michel.

Esperando que si bien no se destinen más fondos, por lo menos se contacte con ella para ver la viabilidad del festival, pues es un evento que da la cara al mundo entero.

Guillermo del Toro será parte de del Festival de Cine de Morelia

El mensaje de Guillermo del Toro a Claudia Curiel de Icaza, se da tras conocerse que el director será parte del Festival de Cine de Morelia.

Guillermo del Toro estará participando en el Festival de Cine de Morelia con motivo de los 20 años del estreno de El Laberinto del Fauno.

La película se proyectará durante el festival, además de contar con un reestreno en salas de cine en México en fechas posteriores.

De momento no se ha detallado en qué consistirá la participación del director en el evento cinematográfico, pero se espera que presente la película en la primera proyección programada.