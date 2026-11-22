Guerra Mundial Z 2, la cual volvería a estar protagonizada por Brad Pitt, lleva años en etapa de planeación, aunque por fin podría haber avances.

A 13 años del estreno de la película original, fue el mismo Brad Pitt el que dio algunos detalles del guion que está desarrollando para Guerra Mundial Z 2.

Brad Pitt ya está trabajando en el guion de Guerra Mundial Z 2

En una entrevista para Collider, Brad Pitt señaló que ya está trabajando en el guion de Guerra Mundial Z 2; sin embargo, aún tiene que darle forma como tal.

El principal desafío que enfrenta Brad Pitt y el equipo creativo es revitalizar la premisa de los zombies en Guerra Mundial Z 2, luego de tantos productos relacionados a los muertos vivientes.

Guerra Mundial Z (Paramount)

Según explicó Brad Pitt, las conversaciones actuales giran en torno a definir una “lógica zombi” renovada que permita llevar la trama y no caer en convencionalismos.

El actor destacó que cuentan con ideas sólidas para ofrecer una propuesta fresca al público, pero que de momento no han encontrado una manera de que todo encaje como tal.

Sin embargo, ahora que tienen las ideas, espera que estas puedan desarrollarse de manera plena y todo fluya dentro del texto de la película.

Guerra Mundial Z 2 enfrenta el reto de tener un nuevo equipo junto a Brad Pitt

Una de las cosas que ha retrasado la filmación de Guerra Mundial Z 2, es que Brad Pitt tiene a un nuevo equipo detrás del proyecto, luego de cambios y reestructuraciones financieras.

Originalmente, casi todos los responsables de la original iban a estar en Guerra Mundial Z 2 junto a Brad Pitt, incluyendo al director David Fincher.

Sin embargo, ese primer intento de secuela se canceló en 2019 debido a inconvenientes con el presupuesto por parte del estudio Paramount.

Fue hasta este 2026 que se decidió reactivar la franquicia, ahora con Edward Berger en la dirección y Dennis Kelly a cargo del guion.

Mientras que Brad Pitt mantiene su rol como protagonista y productor junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner de Plan B Entertainment.