Christian Chávez rompe el silencio tras su distanciamiento de Anahí y descarta una reconciliación tras auditoría por la última gira de RBD.

Anahí y Christian Chávez fueron amigos por varios años, pero se distanciaron tras finalizar la última gira de RBD y llevan casi tres años sin contacto.

Christian Chávez habla del distanciamiento de Anahí y descarta reconciliación

Anahí y Christian Chávez fueron amigos por varios años, pero el cantante confirmó que no ha hablado con ella desde hace tiempo.

Christian Chávez reveló que aunque ha tenido comunicación con otros integrantes de RBD, se encuentra alejado de Anahí y todo indica que no podría haber reconciliación.

No tengo comunicación (con Anahí) tengo comunicación con todos, de alguna u otra forma, con Any no, pero pues nada, así pasan las cosas. Christian Chávez

Christian Chávez (Instagram/@christianchavezreal)

El cantante expresó que hay procesos personales que no se deben platicar ante una cámara, por lo que se sospecha que el distanciamiento con Anahí podría ser definitivo.

Christian Chávez no dio más detalles sobre los motivos de su enemistad con Anahí y la actriz tampoco ha hablado del tema.

Christian Chávez quiere a Anahí a pesar de la distancia

El último acercamiento público que tuvo Anahí con Christian Chávez fue en 2024, cuando la cantante lo felicitó por su cumpleaños.

Christian Chávez aceptó el gesto, pero no volvieron a tener interacción en redes sociales y tampoco en persona.

En ese mismo año, Christian Chávez confirmó que estaba distanciado de Anahí, pero aclaró que siempre le tendría un cariño especial y se declaró su fan.

La amo, nunca la voy a dejar de amar, somos familia, yo fui su fan antes de que yo me dedicara a esto, yo amaba a Anahí como artista y como persona más. Christian Chávez

Christian Chávez continúa viviendo un proceso tras distanciarse de Anahí, mientras que la cantante no ha hablado del motivo que la llevó a distanciarse.

Se rumoró que Anahí y Christian Chávez se habían distanciado luego de que los integrantes de RBD solicitaran una auditoría tras un posible fraude durante su última gira.

Este fraude estaba relacionado con Guillermo Rosas, mánager de RBD durante en reencuentro y el cual era cercano a Anahí.

Tiempo después, Christian Chávez negó que el fraude fuera el motivo porque el que ya no hablaba con Anahí.