Warner Bros Pictures hace oficial la película de Gremlins 3 con su fecha de estreno y bajo la producción del cineasta estadounidense de 79 años de edad, Steven Spielberg.

Luego de que el propio jefe de Discovery, David Zaslav de 65 años de edad, anunció el regreso de los monstruos Gremlins durante el informe de ganancias del tercer trimestre de la compañía.

La nueva película de Gremlins 3 tendrá su estreno hasta el 19 de noviembre de 2027, lo que será 37 años después de la segunda cinta de la saga.

Asimismo, se precisó que Steven Spielberg será el productor ejecutivo a través de su compañía Amblin Entertainment.

El regreso de la saga con Gremlins 3 llega luego de la buena aceptación que han tenido las series precuelas “Los secretos de los Mogwai” y ” The Wild Batch” de HBO Max.

Gremlins (Warner)

¿De qué trata Gremlins 3, la película producida por Steven Spielberg?

Por ahora Gremlins 3, la película producida por Steven Spielberg no ha revelado su trama, sin embargo, algo que emociona a los fans es el regreso de su escritor original de la película de 1984, Chris Columbus de 67 años de edad.

Y no solo Chris Columbus escribirá a Gremlins 3, pues también será productor junto a Steven Spielberg, así como será él quien dirija la película.

Entre otros detalles para la película Gremlins 3, pese a que la película formará parte de los proyectos con la nueva visión de Warner Bros Pictures para revivir las franquicias, la cinta tratará de conservar su autenticidad.

Por lo que se dice que Gremlins 3 recurrirá a los efectos prácticos y la animatrónica, pues antes de que se confirmara la película producida por Steven Spielberg, su director Chris Columbus se dijo no fans de reemplazar las criaturas físicas con CGI.