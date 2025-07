Tendremos una tercera película de Gremlins que sería dirigida por Steven Spielberg -de 78 años de edad- para Warner Bros.

Gremlins 3 será una realidad, la icónica película de los 80 contaría con una entrega más.

Confirman una tercera película de Gremlins, dirigida por Steven Spielberg para Warner Bros.

En la Comic Con de Manchester 2025, el actor Zach Galligan -de 61 años de edad- reveló que habrá una tercera película de Gremlins dirigida por Steven Spielberg.

El protagonista de las primeras películas de Gremlins como Billy Peltzer, expresó que Warner Bros. está “increíblemente interesado” en hacer una nueva entrega.

De acuerdo con las declaraciones de Zach Galligan, el guion de Gremlins 3 está esperando que Steven Spileberg lo lea y apruebe.

La noticia de inmediato ha generado entusiasmo entre los fans, que después de 35 años verían una nueva cinta de las peculiares criaturas.

Recordemos que la primera película de Gremlins se estrenó en 1984 bajo la dirección de Joe Dante, mientras que Gremlins 2: La nueva generación salió 1990.

Los rumores acerca de una tercera película de Gremlins siempre han rondado la franquicia en todo momento.

En 2010, se dijo que veríamos Gremlins 3D. Para 2015, el propio Galligan habló de que la cinta se produciría.

Gremlins, película (Warner Bros. )

El guionista de Gremlins, Chris Columbus -de 66 años de edad-también habló del proyecto, revelando que ha estado involucrado.

Aunque Columbus ha detallado que la cinta ha tenido problemas de derechos, por lo que se tuvo que aplazar.

No obstante, todo parece indicar que ahora sí Warner Bros. va en serio, especialmente por el éxito que tuvo la serie animada Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Gremlins 3 forma parte del proyecto que tiene Warner Bros. por darle continuidad a franquicias pasadas como Beetlejuice y Los Goonies.

Gremlins, película (Warner Bros. )

¿De qué tratará la tercera película de los Gremlins?

Por el momento, se desconoce cuál sería la trama que seguiría la tercera película de los Gremlins .

Chris Columbus ha mencionado que no quiere hacer un remake y que se puede realizar algo interesante con los personajes.

Por lo que toca esperar qué se confirme la cinta y se revele qué rumbo tomará.

Gremlins, película (Warner Bros. )

Fecha de estreno de la tercera película de los Gremlins

Tampoco se conoce la fecha de estreno de la tercera película de los Gremlins, que sería dirigida por Steven Spielberg.

El proyecto sigue en una fase inicial de producción, así que hay que esperar que Warner Bros. dé más detalles.