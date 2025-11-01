Más allá de su llegada en la película de 1990, Greta, la gremlin de Gremlins 2 se ha convertido en un ícono LGBT y del cine camp, aunque solo salió unos minutos en el filme.

Y es que el curioso origen de Greta, la gremlin de Gremlins 2, ha hecho que la población LGBT la tome como un símbolo de inclusión en el entretenimiento.

Greta de Gremlins 2 (Warner Bros)

Greta, la gremlin de Gremlins 2, como ícono LGBT

El origen de Greta, la gremlin de Gremlins 2 forma parte de la trama de la misma película, que nos presenta a una nueva generación de estas criaturas.

Greta, la gremlin de Gremlins 2 originalmente era igual a sus “hermanos”; pero tomó una fórmula que alteraba el sexo de quien la bebiera.

Esto hizo que pasara de ser un gremlin asexuado, a uno con cuerpo femenino y todos los caracteres sexuales del mismo; desarrollando incluso interés por el jefe de seguridad Forster.

Este origen es lo que llevó a la población LGBT a considerarla un ícono y símbolo de inclusión, pues se interpreta como una transición sexual.

Además de que su diseño tan marcado, la hizo atractiva para la población LGBT, principalmente para dragqueens, pues tiene esa estética singular que estas usan en sus atuendos.

Sin olvida que se ve como una evolución en la narrativa de la franquicia, al romper con los esquemas tradicionales de los gremlins que o eran asexuados o masculinos.

Greta de Gremlins 2 (Warner Bros.)

El cine camp también se nutrió de Greta, la gremlin de Gremlins 2

El cine camp se caracteriza por un diseño de arte recargado y de “mal gusto”, de ahí que Greta, la gremlin de Gremlins 2 encajé muy bien en este.

No solo Greta, la gremlin de Gremlins 2 se asume como parte del cine camp, sino toda la película como tal, a diferencia de su primera entrega.

Pues se trata de una obra de presupuesto mediano para la época, con elementos “mal hechos” y que se ven artificiales.

Tal y como es el cine camp en su esencia, que son obras de bajo presupuesto; pero destacan principalmente por su diseño de arte grotesco.

Podemos mencionar a Pink Flamingos como la mejor representante del cine camp, además de encontrar muchas similitudes en la apariencia de Divine y Greta.