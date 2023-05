Gremlins: Secrets of the Mogwai es uno de los pocos proyectos que lograron sobreponerse al caos que vino sobre HBO Max con la llegada de Warner Bros. Discovery.

Eso es un tanto curioso, tomando en cuenta que fue de las series menos publicitadas por la anterior y actual administración; aún así está a pocos días de estrenarse.

Gremlins: Secrets of the Mogwai trata de revivir un poco la franquicia de estas curiosas criaturas de los 80′s, al mismo tiempo que expande su universo.

Dando como resultado una serie linda y entretenida; aunque puede que no agrade a los fans más acérrimos.

Gremlins: Secrets of the Mogwai (HBO Max)

¿De qué trata Gremlins: Secrets of the Mogwai?

Gremlins: Secrets of the Mogwai nos pone 60 años antes del filme original, en China de los años 20′s.

Aquí conocemos al pequeño Sam Wing, el cual conoce a un muy joven Gizmo, el cual pertenece a un grupo de criaturas míticas conocidas como Mogwai.

Dichos seres con tanto venerados como temidos; aún así Sam se hace gran amigo del pequeño y con ayuda de la ladrona Elle, toma la decisión de regresar a su amigo con su familia.

Sin embargo, esto no será tan fácil, pues el trío tendrá que pelear con antiguos espíritus de China, así como con Riley Green, quien quiere hacerse con el poder de los Gremlins para aumentar su poder industrial.

Gremlins: Secrets of the Mogwai (HBO Max)

Gremlins: Secrets of the Mogwai le da un origen bastante puntual a estos personajes de peluche y sus contrapartes violentas que vimos en los años 80′s y 90′s.

Revelando todos los misterios que hay detrás de ellos, además de presentar los antecedentes que darán lugar a la historia original.

Además de contar una trama, que si bien no es muy original, es efectiva para desarrollar a los personajes y hacer el mencionado vínculo con la franquicia de origen.

Eso sí, no esperes el estilo oscuro/cómico de las películas, pues Gremlins: Secrets of the Mogwai es más una animación para niños por lo que va más por el humor.

Gremlins: Secrets of the Mogwai (HBO Max)

Aunque tiene sus momentos dramáticos, Gremlins: Secrets of the Mogwai opta más por el estilo tradicional de las caricaturas de Warner Bros. Discovery basadas en películas.

Aún así, si eres fan de los Gremlins, las referencias y el conocer más de los Mogwai tal vez logren que te intereses por la aventura de Sam, Elle y Gizmo.

¿Cómo se ve Gremlins: Secrets of the Mogwai?

A diferencia de los filmes, para Gremlins: Secrets of the Mogwai se optó por un estilo de animación 2.5D, el cual parece ya el estándar actual.

Si bien no se ve mal, Gremlins: Secrets of the Mogwai está lejos de series de esta estética como sería Arcane de Netflix.

Aún así el show es bastante colorido y los movimientos de los personales fluyen muy bien.

Sobretodo si tomamos en cuenta que esta es una serie con muchas escenas de acción, por lo que el tener una animación fluida es lo mínimo que se le puede pedir.

Gremlins: Secrets of the Mogwai (HBO Max)

En cuanto a diseño de personajes, Gremlins: Secrets of the Mogwai es un tanto dispar, ya que los humanos lucen bastante genéricos.

Mientras que los Mogwai tienen una apariencia excelente; la serie logra captar la ternura e inocencia de estos, sobretodo en el caso de Gizmo.

Además de que está muy bien detallado en sus rasgos y pelaje. Ahora que los Gremlins son un tanto grotescos; pero esa es su esencia; podemos decir que cumplen con su objetivo.

La puesta en escena también sufre de esas disparidades; mientras que los efectos son coloridos y vistosos, los escenarios luces estériles y sin mucha dedicación.

Gremlins: Secrets of the Mogwai (HBO Max)

Vamos, que Gremlins: Secrets of the Mogwai no oculta que se trata de una serie para streaming de un presupuesto mediano, donde la producción hizo lo que pudo con lo que tuvo.

¿Gremlins: Secrets of the Mogwai vale la pena?

Gremlins: Secrets of the Mogwai es una buena propuesta familiar y puede servir para que nuevas generaciones se interesen por estas criaturas de pesadilla.

Sin embargo, los más veteranos de la saga encontrarán el show un poco falto de corazón y sin ese toque especial de los filmes.

Esto a pesar de que Gremlins: Secrets of the Mogwai trata de complacer a toda la audiencia con un desarrollo original, con referencias y vínculos con el original.

Si tienes hijos o sobrinos, es posible que pases un buen rato con la serie al lado de ellos; pero si la quieres ver tú sólo, es posible que no te agrade del todo.