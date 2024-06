Godzilla Minus One ya se estrenó en México y en el streaming más famosos; la película ganadora del Oscar 2024 a Mejores Efectos Visuales ya está disponible en Netflix.

Pues a partir de hoy Netflix suma a su catálogo de estrenos para junio de 2024, la película Godzilla Minus One.

Godzilla Minus One (TOHO)

Netflix estrena sorpresivamente hoy 1 de junio la película de Godzilla Minus One en México

Pues en la lista de estrenos para junio de 2024, Netflix no tenía contemplado la llegada a su catálogo de la película Godzilla Minus One.

Y para mayor sorpresa, el estreno de la película Godzilla Minus One en Netflix también se incluye en Estados Unidos y Latinoamérica.

En efecto, es cine. 🚬 La película ganadora al Óscar a Mejores efectos visuales, ‘Godzilla Minus One’, ya está disponible. 💥 pic.twitter.com/jtOpzRRLeC — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 1, 2024

Estreno de la película de Godzilla Minus One en Netflix es celebrado

A través de las redes sociales, los internautas no han parado de celebrar el estreno de la película de Godzilla Minus One en Netflix.

Solo basta recordar que Godzilla Minus One fue una de las películas más aclamadas durante la temporada grande de 2023, en sus estrenó en cines en noviembre pasado.

Por lo que no es sorpresa que los internautas agradezcan al streaming Netflix el estreno de Godzilla Minus One.

“Gracias Netflix, al fin algo emocionante que se estrena”, “no me hablen hoy volvemos a ver Godzilla Minus One en Netflix”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Asimismo, los internautas que aún no habían podido ver Godzilla Minus One y que desde las primeras horas ya lo hicieron en Netflix, no pueden creerlo.

Por lo que ya sabes, sí deseas ver nuevamente Godzilla Minus One o eres de los que apenas la veras, la película del mítico monstruo ya esta disponible en Netflix.