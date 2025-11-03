El tráiler de Godzilla Minus Zero, secuela de Godzilla Minus One, ha lanzado su primer adelanto emocionando a los fans.

Confirman secuela de Godzilla Minus One: Godzilla Minus Zero y liberan el primer vistazo

A través de redes sociales, TOHO confirmó la secuela de Godzilla Minus One, la cual llevará por título Godzilla Minus Zero, y cuyo primer adelanto ya está dando de qué hablar.

Cabe recordar que Godzilla Minus One fue una de las películas más aclamadas del 2023, es por eso que ahora llegará Godzilla Minus Zero que también será dirigida, escrita y supervisada en efectos especiales por Takashi Yamazaki.

Pues en Godzilla Minus One también ocupó varios puestos que llevaron innegablemente a esta película a ser uno de los mayores éxitos comerciales en todo el mundo, y una de las más aclamadas durante la temporada de premios al llevarse el Premio Oscar a Mejores efectos Visuales.

También se sabe que los efectos visuales especiales de Godzilla Minus Zero estarán nuevamente a cargo del estudio Shirogumi, y correrá por cuenta de la productora japonesa TOHO Co., Ltd., en conjunción con TOHO Studios y ROBOT Communications.

Aunque no se han dado muchos detalles de la secuela de Godzilla Minus One, algunos especulan que Godzilla Minus Zero podría estrenarse en agosto del 2026.

Es por eso que el anuncio de la secuela de Godzilla Minus One, Godzilla Minus Zero, ha generado mucha expectativa entre fans y usuarios; especialmente en Japón.