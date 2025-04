Hoy 4 de abril en las efemérides se les celebra a los encargados de mantener el ritmo de una canción con el Día del Baterista.

Fecha especial para celebrar a los amos de la batería con su ritmos de persecución que ayudan a la textura y color a la música.

Y que no solo hemos visto épicas actuaciones musicales de los bateristas en sus bandas, sino, también en el cine.

Por lo que te traemos 3 películas que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista, las cuáles son:

Whiplash

El sonido del silencio

This is Spinal Tap

1. Whiplash, película que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista

La primera película que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista en las recomendaciones es Whiplash.

Película estrenada en 2014 y que fue todo un revuelo pues su trama se centra en Andrew Neiman, un joven baterista de jazz que ante su obsesión por alcanzar la cima se enfrenta a las exigencias de un maestro que lo lleva al límite.

Whiplash, película que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista está disponible en la plataforma de streaming de Max.

2. El sonido del silencio, película que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista

El sonido del silencio es la segunda película que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista en las recomendaciones.

De 2020 El sonido del silencio fue una de las películas que acaparó las premiaciones, pues su trama se centra en el baterista Ruben, quien comienza a perder la audición, por lo que su mundo y carrera ya no será la misma.

A través de la plataforma de Amazon Prime Video podrás ver El sonido del silencio, película para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista.

3. This is Spinal Tap, película que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista

La última recomendación en películas que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista es This is Spinal Tap.

Este falso documental de culto estrenado en 1984 se convirtió en todo un clásico que cuenta la historia de Marti DiBergi, un director que decide hacer un rockumental sobre la banda de rock más ruidosa de la historia: el grupo de heavy metal Spinal Tap.

This is Spinal Tap película que debes ver para celebrar hoy 4 de abril el Día del Baterista no está disponible en plataformas de streaming, sin embargo, se puede comprar la película en Amazon por 266 pesos.