A un año del estreno de Shrek 5, una incógnita sigue en el aire: ¿Volveremos a escuchar la inconfundible voz de Eugenio Derbez como el Burro?

Tras los rumores de una posible ausencia del elenco de doblaje original, Eugenio Derbez rompió el silencio y reveló la condición que puso para su regreso a Shrek 5.

Ahora, según dijo el actor y productor de 63 años de edad, la decisión está en manos de DreamWorks. ¿De qué se trata esta exigencia?

Eugenio Derbez (Agencia México)

Eugenio Derbez revela la importante condición que le puso a DreamWorks para estar en Shrek 5

En entrevista para Sensacine, Eugenio Derbez aclaró el rumor de que no volverá a la franquicia de Shrek.

A diferencia de lo que se ha dicho, Eugenio Derbez dijo que ya ha tenido contacto con DreamWorks y les ha expresado su disposición a volver.

“No es cierto que no voy a estar, ya me hablaron y ya les dije que sí”, aseguró.

Sin embargo, Eugenio Derbez explicó que su regreso depende de una única condición, cuya resolución está en manos de la productora DreamWorks: que le permitan adaptar el libreto al español.

Eugenio Derbez podría no hacer el doblaje de Burro en Shrek 5 (Especial)

¿Por qué Eugenio Derbez tiene tanto interés en adaptar el libreto al español de Shrek 5?

Eugenio Derbez explicó que, con el cambio de directiva en DreamWorks, teme que los nuevos responsables no estén dispuestos a darle la misma libertad creativa que Jeffrey Katzenberg le otorgó en las cuatro películas anteriores.

Su preocupación radica en mantener la esencia y el humor que caracterizaron a su personaje del Burro.

Si no le permiten adaptar el guión, Eugenio Derbez prefiere no arriesgarse a que el público sienta que su interpretación ha perdido la chispa.

“Si no me dejan adaptar el libreto, prefiero no hacerlo”, precisó, dejando en suspenso su participación definitiva.

Shrek 5 (Universal)

La firmeza de Eugenio Derbez ha puesto a DreamWorks en una encrucijada.

¿Cederán a la petición del actor mexicano para asegurar su participación, o preferirán mantener el guion original sin adaptaciones?

La respuesta de DreamWorks será crucial para determinar si los fans podrán disfrutar una vez más de la hilarante voz de Eugenio Derbez como el Burro en Shrek 5.