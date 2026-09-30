El clásico de la literatura universal, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry tendrá película live action, reporta The Variety en exclusiva, la cinta se suma a los proyectos de Le Petit Prince Groupe, administradora del legado.

En los primeros detalles, el director de la película live action El Principito será el noruego Morten Tyldum conocido por El código enigma (The Imitation Game), filme por el que recibió nominación al Oscar.

Mientras que el británico Simon Beaufoy, guionista ganador del Oscar por Quisiera ser millonario (Slumdog Millionaire) ya está escribiendo el guión de la película live action de El Principito.

Asimismo, la producción estará a cargo de Aton Soumache y Paul Trijbits de Magical Society, los mismos detrás de la exitosa película animada de El Principito de 2015.

El Principito (Paramount)

¿De qué tratará la película live action de El Principito?

La película live action de El Principito estará inspirada en la vida del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry junto al famoso personaje que creó.

Por lo que la película mezclará la historia de la vida real de Saint-Exupéry como aviador y escritor pionero que lo llevó a escribir El Principito.

Su director Morten Tyldum apuntó que la película live action de El Principito será “una historia muy cinematográfica y épica”, dijo

“Esta es una historia sobre el amor, el dolor y la pérdida. Se trata de la esperanza, de seguir el deseo de tu corazón y ver la vida como una gran aventura”. Morten Tyldum, director

Asimismo, se sabe que en la película live action, El Principito será creado utilizando efectos visuales.