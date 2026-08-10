La película live action de Naruto avanza; reportan que hay planes de filmarse en 2027.

El proyecto lo dirigirá y escribirá Destin Daniel Cretton, cineasta responsable de la exitosa Spider-Man: Brand New Day.

Rodaje de la película live action de Naruto sería en 2027

La filmación del live action de Naruto comenzaría hasta la primera mitad del 2027, de acuerdo con un reciente informe de The Hollywood Reporter.

Destin Daniel Cretton ha estado involucrado en la adaptación del icónico manga que lleva a cabo Lionsgate.

Naruto (Pierrot)

Por el momento, se sabe que la cinta de Naruto está en una fase de preproducción.

En la actualidad, el equipo busca al casting perfecto para interpretar al Equipo 7 conformado por: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchica y Sakura Harun.

Mediante algunas convocatorias de reparto, se filtró que los actores que buscan serían de entre 16 y 20 años de edad.

Por su parte, Masashi Kishimoto, el mangaka original de Naruto, también participará en la película live action como supervisor de la adaptación.

Respecto a la trama que seguirá el filme, se desconoce qué arcos abarcará.

No obstante, Destin Daniel Cretton y Lionsgate tienen planeado que el proyecto sea una franquicia cinematográfica, por lo que en la primera cinta se verían los primeros arcos adaptados del manga de Naruto.

Cabe señalar que el live action de Naruto todavía no cuenta con una fecha de estreno confirmada, aunque todo apunta que llegue hasta el 2028.