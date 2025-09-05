Aunque parecía que el proyecto estaba un poco estancado, de manera sorpresiva Paramount dio a conocer al elenco de la película Street Fighter.

Paramount presentó a cada uno de los actores y actrices que estarán en el elenco de la película Street Fighter, con un estilo muy parecido al del videojuego.

Elenco de la película Street Fighter (Paramount)

Elenco de la película Street Fighter

Aquí te dejamos a todo el elenco de la película Street Fighter, quienes sean fans de la WWE reconocerán a algunas caras conocidas de la empresa de lucha libre.

Este es el elenco de la película Street Fighter completo con sus personajes:

Noah Centineo de 29 años como Ken Masters

Andrew Koji de 37 años como Ryu

Callina Liang de 25 años como Chun-Li

Joe “Roman Reigns” Anoa’i de 40 años como Akuma

David Dastmalchian de 50 años como M. Bison

Cody Rhodes de 40 años como Guile

Andrew Schulz de 41 años como Dan Hibiki

Eric André de 42 años como Don Sauvage

Vidyut Jammwal de 44 años como Dhalsim

Con Curtis “50 Cent” Jackson de 50 años como Balrog

Jason Momoa de 46 años como Blanka

Orville Peck de 37 años como Vega

Olivier Richters de 35 años como Zangief

Hirooki Goto de 46 años como E. Honda

Rayna Vallandingham de 22 años como Juli

Alexander Volkanovski de 36 años como Joe

Kyle Mooney de 41 años como Marvin

Mel Jarnson de 27 años como Cammy

¿Cuándo se estrena Street Fighter?

Además de revelar al elenco de la película Street Fighter, Paramount también dio a conocer la fecha de estreno de la película para octubre de 2026, si un día establecido.

Es decir que estamos a un año del estreno de Street Fighter, siendo una de las apuestas fuertes de Paramount para el 2026.

Además es la segunda adaptación de videojuegos que realiza el estudio en tiempos recientes, esperando replicar el éxito que han tenido con la franquicia de Sonic.

Esperando romper la maldición de la franquicia, pues es la tercera ocasión que se trata de adaptar la historia, tras los pésimos resultados en ocasiones anteriores.