Si bien Dwayne Johnson y John Cena son los actores salidos de la WWE más reconocidos, no son los mejores de acuerdo con la crítica y fans.

Superando a Dwayne Johnson y John Cena está otro luchador, quien no solo a amasado una gran fortuna, también es considerado un mejor actor.

¿Quién es el actor mejor pagado de WWE que supera a Dwayne Johnson y John Cena?

Dave Bautista es el actor-luchador de la WWE mejor pagado, superando a figuras como Dwayne “The Rock” Johnson y John Cena.

Ha acumulado aproximadamente 1.8 mil millones de pesos tan solo entre entre 2024 y 2025.

Dave Bautista en el Festival de Cine de Toronto. (Paige Taylor White / AP)

Mientras que su patrimonio neto supera los 275 millones de dólares, gracias a inversiones, negocios —como su cadena de restaurantes “Dave el Hambriento”— y contratos publicitarios.

Esto de acuerdo con un análisis de The Hollywood Reporter, el cual revisó la carrera actoral de Dwayne Johnson, John Cena y Dave Bautista.

El medio menciona que Dave Bautista destaca por su disposición a asumir riesgos artísticos y alejarse de los estereotipos del héroe musculoso.

Contrario a sus contrapartes que, aunque han explorado uno que otro género distinto al de la acción, por lo general se mantienen dentro de una zona segura.

Por su parte, Dave Bautista se ha visto envuelto en franquicias como Guardianes de la Galaxia, Dune y Knives Out, donde ha explorado diversas facetas suyas.

Destacando su papel como Drax que le permitió mostrar una mezcla de humor, vulnerabilidad y fuerza física que redefinió el arquetipo.

Dwayne Jonhson (Agencia México)

Dave Bautista ha evitado seguir el mismo camino de Dwayne Johnson y John Cena

Comparado con Dwayne Johnson y John Cena, Dave Bautista sobresale por su versatilidad y riesgo artístico, además de esquivar las críticas.

Aunque Dwayne Johnson es más reconocido y taquillero , ha sido criticado por mantener un perfil actoral más comercial, interpretando “siempre al mismo personaje”.

Por su parte, John Cena ha tenido éxito en comedia y acción , especialmente con Peacemaker, pero aún no ha explorado roles dramáticos más profundos.

De hecho, Dave Bautista decidió decirle adiós a su musculatura, contrario a sus colegas de la WWE que aún mantienen físicos poderosos.

Su drástica pérdida de peso al dejar la lucha libre, se dio porque busca adaptarse a papeles más variados en Hollywood.

Yendo perfectamente con sus sus críticas a otros actores-luchadores, afirmando que “The Rock y John Cena son estrellas de cine, yo soy actor”.