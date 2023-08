Los temores se cumplieron, Warner Bros. Discovery hizo oficial este 24 de agosto de 2023 el retraso de Dune 2 debido a las huelgas en Hollywood.

Dune 2 estaba programada para salir a inicios de noviembre de este 2023; sin embargo, ahora se estrenará el 15 de marzo de 2024 .

Es la primera producción grande de Warner Bros. Discovery que se retrasa debido a que no se ha llegado a un acuerdo entre todas las partes de las huelgas de Hollywood.

Además el movimiento indica que ese acuerdo podría no llegar en las próximas semanas, de ahí que el estudio haya decidido sacrificar esta producción.

El retraso de Dune 2 ya afectó varias producciones de Warner Bros. Discovery

Como era de esperarse, el retraso de Dune 2 ha provocado un efecto dominó en las producciones de Warner Bros. Discovery.

La nueva fecha de estreno de Dune 2 ha desplazado a Godzilla x Kong: The New Empire, la cual ahora se estrenará hasta el 12 de abril de 2024 .

Mientras que la película animada The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ahora llegará hasta el 13 de diciembre de 2024 .

De momento son los únicos cambios en el calendario de Warner Bros. Discovery, a la espera de lo que suceda en las próximas semanas.

Dune 2 sería la primera de una ola de retrasos debido a las huelgas en Hollywood

Poco a poco las huelgas en Hollywood se están cobrando con las grandes producciones, Dune 2 bien podría ser el inicio de una serie de retrasos masivos.

Además recordemos que antes de Dune 2, Sony decidió retrasar todas sus producciones de 2023 por las huelgas en Hollywood.

En ese momento se vio como algo excesivo por parte del estudio; pero ahora parece que fue algo visionario, tomando en cuenta que las cosas siguen sin avanzar.

De momento las otras dos películas fuertes de fin de año para Warner Bros. Discovery, Wonka y Aquaman y el Reino Perdido mantienen su fecha de estreno.

Pero si las huelgas continúan, es posible que se decida sacrificar una o las dos producciones; sin mencionar las acciones que tomarían estudios como Disney, Paramount y Universal.

