Demon Slayer: El Castillo Infinito rompe récords al ganar 500 millones de dólares en taquilla, multiplicando su inversión más de 20 veces.

Y es que de acuerdo a The New York Times , la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito ha superado récords en todo los países, convirtiéndose en la número uno en taquillas.

Demon Slayer: El Castillo Infinito gana 500 millones de dólares en taquilla

Demon Slayer: El Castillo Infinito se ha coronado como la película del momento, pues los últimos reportes de The New York Times , revelaron que recaudó 500 millones de dólares en taquilla mundial.

Es decir que la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito logró hasta el momento 9 mil 176 millones 750 mil pesos a nivel mundial, convirtiéndose en la película número uno del año.

"Kimetsu No Yaiba: El Castillo Infinito" costó apenas 20 Millones de Dólares.



Cabe mencionar que esta recaudación ha superado su presupuesto inicial multiplicándose por más de 20 veces, pues se reporta que su producción costó solamente 20 millones de dólares, es decir 367 millones 070 mil pesos.

Todo apunta a que la primera película de Demon Slayer: El Castillo Infinito, podrá rebasar sin problema los 650 millones de dólares, es decir 11 mil 929 millones 775 mil pesos.

Demon Slayer Castillo Infinito (Ufotable)

Demon Slayer: El Castillo Infinito es la película número uno en México

Como ya se dijo, Demon Slayer: El Castillo Infinito ha roto récords en todo el mundo al lograr 500 millones de dólares en taquilla, recordando que su presupuesto fue de tan solo de 20 millones de dólares.

Es decir que la película de Demon Slayer: El Castillo Infinito recaudó más de 20 veces lo de su presupuesto inicial.

Además se ha convertido en la película número uno en varios países como en México y otros países de latinoamérica, quedando así los datos:

México - 9.8 millones de dólares (179 millones 864 mil 300 pesos) Brasil - 4.4 millones de dólares (80 millones 755 mil 400 pesos) Perú - 2.8 millones de dólares (51 millones 389 mil 800 pesos) Argentina - 2.2 millones de dólares (40 millones 377 mil 700 pesos) Chile - 2.2 millones de dólares (40 millones 377 mil 700 pesos)

Es decir que en México y Latinoamérica, Demon Slayer: El Castillo Infinito logró un total de 29 millones de dólares tan solo este fin de semana.

En el caso de Estados Unidos, Demon Slayer: El Castillo Infinito debutó con 70 millones de dólares, siendo el mayor estreno en la historia para una película de anime.