Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”, actor conocido por sus papeles en Apocalypto y 007: Spectre, murió el pasado 5 de febrero de 2026, dejando un gran legado.

Pues Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” era requerido en producciones nacionales e internacionales, debido a su gran capacidad como actor de riesgo.

¿Quién fue Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” fue un actor y doble de acción mexicano, el cual fue conocido por ser parte de grandes secuencias de acción de alto impacto.

Señalado por nacionales y extranjeros, como uno de los mejores dobles de riesgo de la industria del cine en general.

Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” en Apocalypto (Icon Entertainment)

¿Qué edad tenía Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” nació el 22 de octubre de 1937 y murió el 5 de febrero de 2026, a la edad de 88 años.

¿Quién era la esposa de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

No hay información pública acerca de la esposa o una pareja de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”.

¿Qué signo zodiacal era Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

Al haber nacido el 22 de octubre, Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” era del signo de Libra.

¿Cuántos hijos tenía Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

No hay detalles sobre hijos o hijas de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”.

¿Qué estudió Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

Tampoco hay información sobre la historia académica de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” ni sobre una posible carrera fuera de la actuación.

¿En qué trabajó Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”?

Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” fue bastante versátil en su labor como doble de acción, apareciendo en películas nacionales y extrajeras.

Estos son los proyectos más relevantes donde se involucró Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”:

Apocalypto

007: Spectre

Frida

Gringo mojado

Ghost Fever

One Man Out

The Pearl

L’Ultimo Squalo

Detrás del dinero

Man on Fire

Tempestad

El Chanfle

El giro, el pinto y el colorado

Okey, Mister Pancho

El color de nuestra piel

La mugrosita

La combi asesina

Golondrina presumida

Siete en la mira, 2da. Parte: La furia de la venganza

Matanza de judiciales

Ladrones de tumbas

Pelo suelto

Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” murió el 5 de febrero de 2026

El 9 de febrero la ANDA dio a conocer la muerte de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” el pasado 5 de febrero; dando el pésame a familiares y amigos.

No se dio a conocer la causa de muerte de Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz”; aunque fans apuntan a que habría sido algo natural debido a su edad de 88 años.

Al saberse del deceso del actor, decenas de compañeros del mismo expresaron su sentir al respecto, señalándolo como de una persona dedicada y entregada a su trabajo.

Pues estuvo presente en la industria del cine por casi 5 décadas, desde los años 70’s y hasta los años 2010.