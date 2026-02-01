Gerardo Taracena era uno de los actores mexicanos más versátiles y respetados de su generación, por lo que su muerte ha sorprendido a todo el gremio.

La tarde del 31 de enero de 2026, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte de Gerardo Taracena.

¿Quién era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena era un actor y bailarín mexicano nacido en la Ciudad de México, quien se consolidó como una figura clave en la industria cinematográfica y televisiva, incluso en taquillas internacionales como Hollywood.

Era reconocido por su participación en películas como Apocalypto y series como Narcos: México.

Gerardo Taracena (@eltaracena / Instagram )

¿Qué edad tenía Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena tenía 55 años de edad al momento de su muerte, el pasado 31 de enero de 2026.

¿Gerardo Taracena tenía esposa?

No hay información verificada y confirmada sobre si Gerardo Taracena tenía esposa oficialmente.

Gerardo Taracena (@eltaracena / Instagram )

¿Qué signo zodiacal era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació el 27 de marzo de 1970, por lo que su signo zodiacal era Aries. Un signo de fuego que se destaca en el zodiaco por ser un líder natural, enérgico, valiente, impulsivo y competitivo.

También, pioneros apasionados que disfrutan los desafíos, la independencia y la acción.

¿Gerardo Taracena tenía hijos?

El actor Gerardo Taracena nunca hizo pública información sobre si tenía hijos.

Gerardo Taracena (@eltaracena / Instagram )

¿Qué estudió Gerardo Taracena?

Se sabe que Gerardo Taracena estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se formó en actuación y artes escénicas.

Además, complementó su formación con estudios en danza contemporánea, lo que le otorgó presencia física y control corporal en sus interpretaciones.

¿En qué trabajó Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena trabajó como actor y bailarín en cine, teatro y televisión, participando en más de 30 obras teatrales y en películas como:

Apocalypto

Man on Fire

The Mexican

Sin Nombre

Narcos: México en Netflix

El Violín

Saving Private Perez

Pura Sangre

La Reina del Sur

Texas Rising

Hernán

Gerardo Taracena (@eltaracena / Instagram )

Murió Gerardo Taracena a los 55 años de edad

Se dio a conocer que Gerardo Taracena murió el pasado 31 de enero de 2026 a la edad de 55 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en sus redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública una causa oficial de la muerte de Gerardo Taracena.

La familia y ANDA mantienen la privacidad de los detalles y no han informado públicamente qué sucedió.