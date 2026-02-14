Te contamos quién fue Dolores Muñoz Ledo Ortega, la actriz mexicana de doblaje murió a los 107 años.
La ANDA confirmó la lamentable muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega.
¿Quién fue Dolores Muñoz Ledo Ortega?
Dolores Muñoz Ledo Ortega fue una actriz de doblaje y radionovelas mexicana.
¿Cuántos años tenía Dolores Muñoz Ledo Ortega?
Al momento de su muerte, Dolores Muñoz Ledo Ortega tenía 107 años de edad. Nació el 14 de abril de 1918, en la Ciudad de México.
¿Quién fue el esposo de Dolores Muñoz Ledo Ortega?
Sabe que Dolores Muñoz Ledo Ortega estuvo casada con Luis Rodríguez del Río, productor de radio de la XEW.
¿Qué signo zodiacal era Dolores Muñoz Ledo Ortega?
Por su fecha de nacimiento, Dolores Muñoz Ledo Ortega era del signo Aries.
¿Cuántos hijos tiene Dolores Muñoz Ledo Ortega?
Dolores Muñoz Ledo Ortega fue madre de dos hijos:
- Luis Fernando Rodríguez Muñoz Ledo
- Sergio Alberto Rodríguez Muñoz Ledo
¿Qué estudió Dolores Muñoz Ledo Ortega?
Se desconoce el grado de estudios de Dolores Muñoz Ledo Ortega. No obstante, la actriz se dedicó al mundo del entretenimiento desde
¿En qué ha trabajado Dolores Muñoz Ledo Ortega?
Dolores Muñoz Ledo Ortega realizó doblaje en México y Nueva York.
Para 1943 fue contratada por la Metro Goldwyn Mayer para realizar los primeros doblajes mexicanos, por lo que se le considera pionera en la industria.
El papel más destacado de Dolores Muñoz Ledo Ortega fue cuando le dio voz en español a la actriz sueca Signe Hasso en producciones como:
- Dangerous Partners
- The Seventh Cross
- Assignment in Brittan
Asimismo por interpretar a Phyllis Thaxter y participar en películas, series y hasta animación:
- Rocky IV (1985) como Adrian Pennino en el doblaje original mexicano
- Chip y Dale al rescate (1989) como Chip
- Capitán Harlock como Amora
- Robotech: La saga de Macross - Tía Lina (doblaje original)
- He-Man y los Amos del Universo (1983)
- Oro en el barro (1946) como Mary
- Fuimos los sacrificados (1945) como Sandy Davyss
- Abbott y Costello: En Hollywood (1945) como Ruthie
- El retrato de Dorian Gray (1945) como Kate
- Su alteza y el botones (1945) como Leslie Odell
- Una gran dama (1944) como Jane Stilham
- En la noche del pasado (1942) como Kitty
- El puente de Waterloo (1940)
- María Antonieta (1938) como Madame Lamballe
Dolores Muñoz Ledo Ortega ganó reconocimiento en los años 60 por la radionovela Kalimán: El juego de la muerte.
En 2018, Dolores Muñoz Ledo Ortega se convirtió en la primera actriz de doblaje mexicano en alcanzar los 100 años de edad.
Murió Dolores Muñoz Ledo, actriz mexicana de doblaje, a los 107 años de edad
Hoy viernes 13 de febrero se dio a conocer la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega “Marcela Septien” a los 107 años.
La noticia fue confirmada por la asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante redes sociales.
Por el momento, se se desconoce la causa de muerte de la icónica actriz de doblaje y radionovelas mexicanas.
Dentro de su mensaje, la ANDA mandó las condolencias a familiares y amistades de Dolores Muñoz Ledo Ortega en este momento tan complicado.