Te contamos quién fue Dolores Muñoz Ledo Ortega, la actriz mexicana de doblaje murió a los 107 años.

La ANDA confirmó la lamentable muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega.

¿Quién fue Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Dolores Muñoz Ledo Ortega fue una actriz de doblaje y radionovelas mexicana.

¿De qué murió Dolores Muñoz Ledo Ortega? (Michelle Rojas)

¿Cuántos años tenía Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Al momento de su muerte, Dolores Muñoz Ledo Ortega tenía 107 años de edad. Nació el 14 de abril de 1918, en la Ciudad de México.

¿Quién fue el esposo de Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Sabe que Dolores Muñoz Ledo Ortega estuvo casada con Luis Rodríguez del Río, productor de radio de la XEW.

¿Qué signo zodiacal era Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Por su fecha de nacimiento, Dolores Muñoz Ledo Ortega era del signo Aries.

¿De qué murió Dolores Muñoz Ledo Ortega? (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Dolores Muñoz Ledo Ortega fue madre de dos hijos:

Luis Fernando Rodríguez Muñoz Ledo

Sergio Alberto Rodríguez Muñoz Ledo

¿Qué estudió Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Se desconoce el grado de estudios de Dolores Muñoz Ledo Ortega. No obstante, la actriz se dedicó al mundo del entretenimiento desde

¿En qué ha trabajado Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Dolores Muñoz Ledo Ortega realizó doblaje en México y Nueva York.

Para 1943 fue contratada por la Metro Goldwyn Mayer para realizar los primeros doblajes mexicanos, por lo que se le considera pionera en la industria.

El papel más destacado de Dolores Muñoz Ledo Ortega fue cuando le dio voz en español a la actriz sueca Signe Hasso en producciones como:

Dangerous Partners

The Seventh Cross

Assignment in Brittan

Asimismo por interpretar a Phyllis Thaxter y participar en películas, series y hasta animación:

Rocky IV (1985) como Adrian Pennino en el doblaje original mexicano

Chip y Dale al rescate (1989) como Chip

Capitán Harlock como Amora

Robotech: La saga de Macross - Tía Lina (doblaje original)

He-Man y los Amos del Universo (1983)

Oro en el barro (1946) como Mary

Fuimos los sacrificados (1945) como Sandy Davyss

Abbott y Costello: En Hollywood (1945) como Ruthie

El retrato de Dorian Gray (1945) como Kate

Su alteza y el botones (1945) como Leslie Odell

Una gran dama (1944) como Jane Stilham

En la noche del pasado (1942) como Kitty

El puente de Waterloo (1940)

María Antonieta (1938) como Madame Lamballe

Dolores Muñoz Ledo Ortega ganó reconocimiento en los años 60 por la radionovela Kalimán: El juego de la muerte.

En 2018, Dolores Muñoz Ledo Ortega se convirtió en la primera actriz de doblaje mexicano en alcanzar los 100 años de edad .

Dolores Muñoz Ledo Ortega (Especial)

Murió Dolores Muñoz Ledo, actriz mexicana de doblaje, a los 107 años de edad

Hoy viernes 13 de febrero se dio a conocer la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega “Marcela Septien” a los 107 años.

La noticia fue confirmada por la asociación Nacional de Actores (ANDA) mediante redes sociales.

Por el momento, se se desconoce la causa de muerte de la icónica actriz de doblaje y radionovelas mexicanas.

Dentro de su mensaje, la ANDA mandó las condolencias a familiares y amistades de Dolores Muñoz Ledo Ortega en este momento tan complicado.