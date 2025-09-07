¿Quieres saber cuándo se estrena la película “En el camino”? Acá te decimos.

El director David Pablos, de 41 años de edad, triunfó en el Festival de Venecia 2025 con su largometraje “En el camino”.

¿Cuándo se estrena la película "En el camino" del director David Pablos

Después del éxito de “En el camino” del director David Pablos en el Festival de Venecia 2025, el público se pregunta cuándo se estrena la película.

Cabe destacar que la cinta se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2025.

No obstante, aún no tiene fecha definida para su exhibición en cartelera comercial.

En el camino es una película que narra una historia de amor homosexual.

Su trama se centra en dos camioneros apodados Veneno y El Muñeco, quienes viven un romance en un entorno machista.

Todo pasa con normalidad hasta que le pasado de Veneno reaparece, por lo que él decide asesinar a quien lo amenaza.

Dicha acción hace que la pareja sea perseguida por la policía y los delincuentes que buscan venganza.

La historia es protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez.

Críticos que han podido ver En el camino destacan que se trata de una inquietante y audaz historia que sobresale también por su sensibilidad.

David Pablos es reconocido en el Festival de Cine de Venecia 2025 por “En el camino”

La edición 82 del Festival de Cine de Venecia 2025 cerró con una gran sorpresa para el cine mexicano.

Esto porque David Pablos ganó el Premio Orizzonti a Mejor película por En el camino y también se le reconoció con el 19º León Queer, un galardón colateral del festival.

Detrás de la cinta En el Camino se encuentra el actor Diego Luna-de 45 años de edad- que colaboró como productor.

Al ser condecorado en el Festival de Cine de Venecia 2025, David Pablos agradeció al jurado por el reconocimiento que le otorgaron.

Además de que mostró su agradecimiento a su productora Inna Payán por ser “una fiel aliada” en su proyecto cinematográfico.

En palabras de David Pablos, En el camino es una cinta “muy personal”, por lo que celebró que haya conectado con otros.