A través de un reporte en The Wall Street Journal, se asegura que la productora Universal ha condicionado grabar el final de su muy popular franquicia Rápidos y Furiosos.

Luego de que Universal condicionó la grabación del final de Rápidos y Furiosos si se reduce un gasto de 50 millones de dólares, lo que es igual a más de ​​919.9 millones de pesos a tipo de cambio actual.

Ya que Universal desea que Rápidos y Furiosos 11 sea “mucho más económica” que su predecesora, debido a las pocas ganancias que se obtuvieron.

Por lo que solo Universal invertiría en la grabación del final de Rápidos y Furiosos con un presupuesto de 140 millones de dólares o más de 2,5 mil millones de pesos.

Y pese al recorte que condiciona Universal para la grabación del final de Rápidos y Furiosos, afirma que se esforzarán por “hacer de este un final satisfactorio tanto creativa como financieramente”.

Universal execs are not sure they’ll make the final ‘FAST & FURIOUS’ movie unless there’s about $50M in budget cuts.



Despite what Vin Diesel has claimed, there’s no approved script, no release date & most of the cast don’t have deals to return



(Source: https://t.co/TJkpzBTHEZ) pic.twitter.com/sI3ltXIlB1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 4, 2025

Final de Rápidos y Furiosos no tendría aún guión ni fecha de estreno como Vin Diesel lo aseguró

En otros detalles reveladores sobre el final de Rápidos y Furiosos, también se han negado los dichos del actor de 58 años de edad, Vin Diesel.

Pues Universal no tendría aún guión ni fecha de estreno como Vin Diesel lo aseguró hace unos meses para el final de Rápidos y Furiosos, según programado para el 2027.

Incluso, Universal no tendría firmado el regreso de los actores que han sido parte de la franquicia Rápidos y Furiosos para el gran final.

Debido a que también Universal ante la reducción de gasto buscaría que “algunos” miembros del elenco tengan roles más pequeños o incluso hacer que no aparezcan en absoluto.

Con ello, también se pone en duda la declaración de Vin Diesel de traer de vuelta al difunto Paul Walker como Brian O’Connor al tener un presupuesto limitado de la película final para Rápidos y Furiosos.