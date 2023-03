Creed 3 ya se puede ver en cines de México y el mundo, siendo uno de los primeros estrenos fuertes de este final de invierno, inicio de primavera.

Se trata también de una de las películas más anticipadas por todo lo que hay a su alrededor, pues Creed 3 marca el debut como director de Michael B. Jordan y es la primera que no contará con Rocky.

Por ello muchos fans se preguntan si hay una escena postcréditos, que nos anuncie una posible Creed 4, el regreso de Sylvester Stallone o alguna otra sorpresa.

Bueno, a continuación te vamos a decir si Creed 3 tiene o no alguna escena postcréditos.

Canelo Álvarez en Creed III (Warner Bros.)

¿Creed 3 tiene escena postcréditos?

Creed 3 termina después de la pelea entre el protagonista y su mejor amigo Damian; la pregunta es que si existe una escena postcréditos después de que la pantalla se vaya a negro.

Bueno, si eres de los que les molesta quedarse en el cine te tenemos una buena noticia, Creed 3 no tiene ninguna escena postcréditos en su metraje.

Tras el final de la pelea, te puedes ir feliz de la sala del cine; al parecer Michael B. Jordan no vio relevante el presentar algo además de la historia base.

Aunque si eres fan del anime te podrías quedar, pues en los créditos se ven algunas a las series que inspiraron al director, además de tener un pequeño homenaje a Sylvester Stallone y Rocky.

Creed 3 (Warner Bros. Discovery)

Creed 3 está proyectada para superar a las anteriores entregas

La saga de Rocky siempre ha llamado bastante la atención; Creed 3 no es la excepción, más allá de si tiene o no escena postcréditos, estimaciones la ponen como el mejor estreno de la semana.

Aún más, hay grandes posibilidades que Creed 3 supere con creces la taquilla de las anteriores entregas, convirtiéndose en la mejor película de esta nueva saga de Rocky.

Analizando el escenario cinematográfico actual, la obra de Michael B. Jordan no parece tener problemas, no hay estrenos relevantes hasta Scream 6 y Ant-Man and The Wasp: Quantumania ya se desplomó en taquilla.

En unos días sabremos qué tan bien le fue a Creed 3 en su fin de semana de estreno.