La cadena Cinépolis ha confirmado que transmitirá de manera exclusiva el final de la aclamada serie The Boys en cines de México.

Además de que el final de The Boys en cines de México en Cinépolis será tal y como se planea en Estados Unidos, en formato 4DX para la experiencia completa.

Final de The Boys en cines de México por Cinépolis ¿cuándo?

A través de sus redes sociales, Cinépolis sorprendió a los fans de la serie de Prime Video confirmando la transmisión del final de The Boys en cines de México.

“Sé que estaba el rumor, pero yo hoy te lo confirmo, ¡veremos The Boys en 4DX juntos amigos” Cinépolis

La fecha para la transmisión del final de The Boys en cines de México en Cinépolis será el 20 de junio 2026.

Ante la confirmación del final de The Boys en cines de México, Cinépolis pidió a los fans mantenerse atento de sus redes sociales para los detalles de preventa, así como salas donde estará disponible.

🚨 Sé que estaba el rumor, pero yo hoy te lo confirmo, ¡veremos #TheBoys en #4DX juntos amigos! 😎👊 pic.twitter.com/2h9pMFzRay — Cinépolis (@Cinepolis) May 15, 2026

¿Qué precio tendrán los boletos para la final de The Boys en cines de México por Cinépolis?

El precio de los boletos para la final de The Boys en cines de México por Cinépolis es otro de los detalles que no se han revelado.

Sin embargo, te adelantamos que al ser una función especial y en formato 4DX esta tendrá un costo mayor al de un boleto regular.

Asimismo, por ahora se desconoce si se tendrá venta de combos con coleccionables del final de The Boys en Cinépolis.