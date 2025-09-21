A través de sus redes sociales, Cinépolis dio a conocer que tendrá una función secreta clasificación C durante la segunda mitad del mes de septiembre.

Como en anteriores ocasiones, Cinépolis no dio muchos detalles acerca de la función secreta de septiembre, más allá que será de clasificación C.

¿Cuándo será la función secreta clasificación C de Cinépolis?

Aunque en redes sociales no se dieron detalles de la función secreta clasificación C de Cinépolis, en la aplicación y portal del cine se mencionó que esta será el 23 de septiembre a las 8:00 p.m.

Función secreta de Cinépolis (Cinépolis)

Asimismo, se confirmó que el boleto de la función secreta clasificación C de Cinépolis tendrá un costo de 100 pesos; estando disponible en complejos elegidos.

Toma en cuenta que la preventa para esta función ya está activa, aún quedan boletos, pero poco a poco se están acabado, para que lo tomes en cuenta si quieres asistir.

Otra cosa a mencionar es que se señala que la película es para mayores de 18 años, si eres menor no te dejarán entrar a la sala, no importando que hayas hecho la compra en forma.

Finalmente recomendamos que veas bien si puedes ir o no, ya que la función será en día martes, que puede ser complicado si trabajas o estudias.

Cinépolis (Andrea Murcia Monsivais / Cuatoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuál será la función secreta clasificación C de Cinépolis?

Lamentablemente, no se mencionó cuál será la función secreta clasificación C de Cinépolis, ni siquiera en la aplicación o portal de la exhibidora.

Aunque es posible que se trate de un filme de acción o drama, pues a diferencia de otras funciones sorpresa en Cinepolis, no se insinuó que fuera algo de terror.

Anteriores funciones especiales clasificación C de Cinépolis daban pistas de ser obras de terror, en esta ocasión solo se menciona que es una película que “te dejará sin palabras”.

Algunos fans apuntan a que será una cosa de anime, otros que podría ser un musical como Hamilton; no obstante, Cinépolis no ha querido dar más detalles.