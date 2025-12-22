Al fin se ha estrenado el esperado tráiler de “La Odisea”, la nueva película del director de cine Christopher Nolan.
Luego de que Universal Pictures revelará el video del tráiler de “La Odisea” de Christopher Nolan, tras su paso solo por algunas salas de IMAX en Estados Unidos.
Tráiler de “La Odisea” de Christopher Nolan que ya emociona a más de uno ante esta historia épica del mito griego en el cine.
Y en el cual se pueden ver a Odiseo como uno de los guerreros más fuertes y donde declara que “nadie podía interponerse entre mis hombres”.
Sin embargo, el tráiler de “La Odisea” de Christopher Nolan también deja claro que no todo para Odiseo fue gloria.
Pues sólo los que leyeron el libro de Homero, sabrán lo que llegará para Odiseo, tras la promesa de que regresara a casa.
¿Cuándo se estrena “La Odisea” de Christopher Nolan en cines?
La película de “La Odisea” de Christopher Nolan tiene programado su estreno mundial el próximo 16 de julio de 2026, siendo una de las películas más esperadas para el año entrante.
Este es el elenco de “La Odisea” de Christopher Nolan
La película “La Odisea” es sin duda una de las más esperadas del año 2026 por ser la nueva cinta del británico Christopher Nolan, pero también por su elenco.
Pues de “La Odisea” de Christopher Nolan cuenta con las actuaciones en su elenco con:
- Matt Damon de 54 años de edad, como Odiseo
- Tom Holland de 29 años de edad, como Telemachus
- Anne Hathaway de 42 años de edad, como Penélope
- Zendaya de 28 años de edad, como Atenea
- Charlize Theron de 49 años de edad, como Circe
- Benny Safdie de 39 años de edad, como Agamenón
- Lupita Nyong’o de 42 años de edad, como Calypso
- Robert Pattinson de 38 años de edad, como Hermes
- Jon Bernthal de 48 años de edad, como Antinous
- John Leguizamo de 64 años de edad, papel no revelado
- Elliot Page de 38 años de edad, papel no revelado
- Mia Goth de 31 años de edad, papel no revelado