Al fin se ha estrenado el esperado tráiler de “La Odisea”, la nueva película del director de cine Christopher Nolan.

Luego de que Universal Pictures revelará el video del tráiler ​​de “La Odisea” de Christopher Nolan, tras su paso solo por algunas salas de IMAX en Estados Unidos.

Tráiler de “La Odisea” de Christopher Nolan que ya emociona a más de uno ante esta historia épica del mito griego en el cine.

Y en el cual se pueden ver a Odiseo como uno de los guerreros más fuertes y donde declara que “nadie podía interponerse entre mis hombres”.

Sin embargo, el tráiler de “La Odisea” de Christopher Nolan también deja claro que no todo para Odiseo fue gloria.

Pues sólo los que leyeron el libro de Homero, sabrán lo que llegará para Odiseo, tras la promesa de que regresara a casa.

¿Cuándo se estrena “La Odisea” de Christopher Nolan en cines?

La película de “La Odisea” de Christopher Nolan tiene programado su estreno mundial el próximo 16 de julio de 2026, siendo una de las películas más esperadas para el año entrante.

The Oddyssey (@odysseymovie)

Este es el elenco de “La Odisea” de Christopher Nolan

La película “La Odisea” es sin duda una de las más esperadas del año 2026 por ser la nueva cinta del británico Christopher Nolan, pero también por su elenco.

Pues de “La Odisea” de Christopher Nolan cuenta con las actuaciones en su elenco con: