Ni la megacampaña de memes podrá salvar a Blue Beetle de sumarse a los fracasos del verano de 2023, pues las primeras estimaciones de taquilla la ponen por debajo de The Flash.

La gente de Box Office Pro, especialistas en dar predicciones de taquilla bastante acertadas, señalaron que Blue Beetle abrirá con la quinta parte de la recaudación de The Flash en su estreno.

La película de Jaime Reyes haría entre 12 y 17 mdd (entre 202 y 287 mdp) en su primer fin de semana en Estados Unidos , números bastante bajos; en comparación The Flash hizo 55 mdd (929 mdp).

De hecho, esos 55 mdd de The Flash es el número total que haría el Escarabajo Azul en su recorrido en cines estadounidenses, siendo el 4° fracaso al hilo de DC en un año.

Blue Beetle (Warner Bros. Discovery)

Blue Beetle necesitará de la taquilla internacional no fracasar como The Flash

Blue Beetle costó 120 mdd (2 mil mdp), para ser un éxito deberá de hacer unos 400 mdd (6.7 mil mdp) , no es una cifra tan abultada en taquilla; pero difícil si abre con números bajos.

En este momento queda claro que Blue Beetle no podrá contar con Estados Unidos para lograr su objetivo, se necesitará de la taquilla internacional para salvarla y que no sea como The Flash.

El mercado mundial deberá de aportar 350 mdd (5.9 mil mdp) para que el Escarabajo Azul y su familia se puedan salvar del fracaso.

Sin embargo, fuera de la campaña de internet, no parece que la película esté llamando la atención, más allá de los fans de personaje y de DC.

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

Blue Beetle tendrá mucha competencia en su estreno

Otro problema para Blue Beetle es que enfrentará el mismo escenario que The Flash, es decir, un mes lleno de competencia.

Si bien no se tratan de películas de alto calibre, como pasara con The Flash, si representarán un problema para el estreno de Blue Beetle.

La película del Escarabajo Azul se estrena el 17 de agosto en México , en ese mismo mes también tendremos Megalodón 2, Tortugas Ninja: Caos Mutante y Gran Turismo.

Aunque sin películas de bajo impacto las tres, su llegada le puede quitar salas y público a la obra de DC; de hecho los analistas dan a Tortugas Ninja como la mejor película del mes.

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

Con información de Box Office Pro.