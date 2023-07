Warner Bros. Discovery y DC tratarán de recuperarse del fracaso que fue The Flash, por ello han liberado el nuevo tráiler de Blue Beetle.

Blue Beetle será la siguiente entrega de la accidentada franquicia de superhéroes; en este nuevo tráiler nos presenta más de la historia, villanos y la relación de Jaime Reyes con el escarabajo.

El video nos muestra a un Jaime confundido por los poderes que ahora tiene, al mismo tiempo que debe de proteger a su familia de Victoria Kord.

Quien desea hacerse con su nuevo poder.

Todo aderezado con bastante humor y efectos visuales, marcando el nuevo estilo de DC, que desea dejar de lado de una vez y para siempre la solemnidad del SnyderVerse.

Blue Beetle será el primer superhéroe del DCU según James Gunn

El tráiler de Blue Beetle indica la llegada oficial de James Gunn a Warner Bros. Discovery, pues tiene todo el estilo del director, aunque este no estuvo directamente involucrado en el filme.

Sin embargo, para James Gunn, Blue Beetle es el primer personaje dentro del DCU, lo haría a esta película el inicio de este nuevo universo, o por lo menos su prólogo.

El mismo Xolo Maridueña, protagonista de la película, confirmó esto al mencionar que Jaime vive en un mundo lleno de superhéroes.

Pero ninguno de estos tiene que ver con el SnyderVerse o HamadaVerse.

Dictando así el inicio de una nueva línea temporal, así como la independencia de la película de otros proyectos; recordando que originalmente estaba ligada a la desaparecida Batgirl.

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

Blue Beetle tendría su trilogía de películas en el DCU

Otra cosa que mencionó Xolo Maridueña es que hay planes a futuro para Blue Beetle, con una posible trilogía de películas para el DCU de James Gunn.

Lo que indica que hay interés por parte de James Gunn y DC para seguir con Blue Beetle más allá de esta primera entrega.

La cual ha tenido buena recepción en sus tráilers.

El problema no es tanto si la película tiene calidad o no, sino si logra una buena taquilla en su estreno, pues el cine comercial (y sobretodo DC) no está pasando por un buen momento.

Aunque su bajo presupuesto podría ayudar a que tenga un mejor desempeño que The Flash y Shazam! Fury of the Gods.

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

Blue Beetle se estrenará en todo el mundo el 17 de agosto de 2023