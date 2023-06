Warner Bros. Discovery ha llegado a un punto donde gran parte de sus finanzas de 2023 dependen de Blue Beetle y Aquaman 2, debido a la inversión en películas como The Flash.

De acuerdo con un reporte de Variety, Warner Bros. Discovery invirtió mil millones de dólares (17 mil mdp) en las películas de DC de 2023, siendo The Flash la que se llevó más dinero.

Sin embargo, ahora están en riesgo de perder todo ese dinero, debido a que ninguna de las producciones estrenadas hasta ahora ha entregado ganancias.

Es así como todas las esperanzas de una posible recuperación dependen de Blue Beetle y Aquaman 2.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

Blue Beetle y Aquaman 2 debe de hacer grandes taquillas para que Warner Bros. Discovery no pierda dinero

La estrategia de Warner Bros. Discovery era tener grandes campañas y éxitos con Shazam!: Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle y Aquaman 2.

Es por ello que entre presupuesto, regrabaciones y marketing, le metieron los mencionados mil millones de dólares a las cuatro producciones.

Siendo The Flash la que se llevó más dinero.

De hecho, la apuesta fuerte era The Flash, con la que por lo menos se esperaba una taquilla de 750 mdd (12.8 mil mdp); sin embargo, la película no ha hecho ni la cuarta parte de eso.

Con Shazam!: Fury of the Gods las previsiones eran más conservadoras, con 350 mdd en taquilla (6 mil mdp); pero sólo hizo 133 mdd (2.2 mil mdp).

Ante estos dos fracasos, Warner Bros. Discovery llevaría de pérdida un promedio de 300 mdd (5.1 mil mdp) hasta el momento.

En ese sentido, Blue Beetle y Aquaman 2 deberían de hacer, por lo menos, 500 mdd (8.5 mil mdd) cada una, para salvar del desastre al estudio y la franquicia.

¡Shazam! La Furia de los Dioses (Warner Bros. Discovery)

Será difícil que Blue Beetle y Aquaman 2 logren recuperar la inversión de Warner Bros. Discovery

El problema es que no parece que Blue Beetle y Aquaman 2 vayan a ser los mega éxitos que requiera Warner Bros. Discovery.

Aunque Blue Beetle parece una película de mejor calidad, se trata de un personaje desconocido para la mayoría de la gente, el cual no ha despertado mucha expectativa en general.

Mientras que los primeros reportes de Aquaman 2 indican que se trata de un desastre, el cual es posible que sufra lo mismo que The Flash en su estreno.

Lo peor para Warner Bros. Discovery es que fuera de The Flash y el resto de películas de DC, sólo tiene un estreno fuerte en lo que resta de 2023, y ese es Barbie.

Aunque la película de la muñeca apunta a un éxito, tendría que ser un fenómeno al estilo de Avatar: El Camino del Agua, para salvar el año del estudio.

Escena de la película Blue Beetle (Warner Bros. )

Aquaman (@wbpictures)

Con información de Variety