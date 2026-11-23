Marvel Studios lanzó el tráiler final de Avengers: Doomsday, la próxima película de Los Vengadores, protagonizada por un elenco que reúne a personajes de distintas generaciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El avance de Avengers: Doomsday de aproximadamente tres minutos, tiene como protagonista a Steve Rogers (Chris Evans), quien aparece viviendo una vida familiar junto a Peggy Carter (Hayley Atwell), después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

¿Qué revela el tráiler final de Avengers: Doomsday?

Una de las mayores sorpresas de Avengers: Doomsday es la aparición del hijo de Steve Rogers y Peggy Carter, quien habría formado parte de la vida que construyó el antiguo Capitán América después de viajar al pasado.

El adelanto también muestra la llegada de Los Cuatro Fantásticos a la casa de Steve. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm buscarán su ayuda ante la amenaza de Doctor Doom.

Avengers: Doomsday revela su tráiler final y los detalles antes de su estreno (Marvel Studios)

Otra revelación importante es el regreso de Robert Downey Jr., ahora como Victor von Doom, quien aparece frente a Thor (Chris Hemsworth).

Además, el tráiler de Avengers: Doomsday confirma la participación de los X-Men, con Cíclope (James Marsden) enfrentándose a los Centinelas y pronunciando su icónica frase: “A mí, mis X-Men”; también aparecen Magneto, el Profesor X y otros mutantes.

Avengers: Doomsday revela su tráiler final y los detalles antes de su estreno (Marvel Studios)

El avance de Avengers: Doomsday anticipa una alianza entre Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos y otros héroes para enfrentar al villano, así como la posible reunión de los Jóvenes Vengadores.

Avengers: Doomsday llegará a los cines de México el 17 de diciembre de 2026 y este nuevo tráiler está preparando a los fans para su estreno.

Avengers: Doomsday revela su tráiler final y los detalles antes de su estreno (Marvel Studios)