Se ha presentado el primer vistazo a Mechagodzilla de Godzilla Minus One; este diseño se usará para un parque de atracciones.

A través de redes sociales se reveló como se ve Mechagodzilla, el diseño de Takashi Yamazaki de Godzilla Minus One.

El diseño de Mechagodzilla se usará para un parque de atracciones

Tal y como se dijo, en redes sociales ya puede verse como luce Mechagodzilla de Godzilla Minus One -pero no del Monsterverse-, pero no solo eso sino que también estará en un parque de diversiones.

Así se ve Mechagodzilla de Godzilla Minus One, un diseño para un parque de atracciones en Japón (Especial)

Y es que de acuerdo con la información, el diseño de Mechagodzilla de Takashi Yamazaki de Godzilla Minus One, se usará para la atracción ‘Godzilla The Ride: Great Clash’.

Esta atracción de Mechagodzilla y Godzilla Minus One se inaugurará próximamente en el parque de diversiones de Seinen en Japón.

Esta nueva atracción se inaugurará el próximo 1 de agosto de 2025, y el proyecto de hecho fue dirigido también por Takashi Yamazaki.

Esta imagen de Mechagodzilla, introduce uno completamente nuevo que fue diseñado exclusivamente para esta atracción.

Godzilla Minus One (Toho Studios)

¿De qué trata la experiencia con el nuevo diseño de Mechagodzilla de Godzilla Minus One?

Se ha revelado el primer diseño de un nuevo Mechagodzilla, el cual fue hecho por Takashi Yamazaki de Godzilla Minus One, el cual fue hecho exclusivamente para la atracción del parque de diversiones en Japón.

La atracción de ‘Godzilla The Ride: Great Clash’ sumerge a los visitantes en una batalla oceánica entre Godzilla y Mechagodzilla, también llamado “KIJU type 0‐G BREAKER‐”.

El diseño del Mechagodzilla incluyó a la productora GMO y el estudio de efectos visuales Shirogumi Inc.

Mientras que quienes visiten esta atracción en el parque de diversiones, asumirán el papel de los tripulantes de la embarcación encargados de la vigilancia de Godzilla.

Estarán en la nave insignia Goose Nest del equipo EDGE (Emergency Defense against Gargantuan Encounter) por unos 15 minutos.

La misión de los visitantes participarán consistirá en localizar y enfrentarse a Godzilla a bordo de la embarcación que navega bajo el agua, en superficie y por el aire.

Podrán interactuar con los actores que representan al equipo EDGE, una sala de pre-show exclusiva, observar desde grandes pantallas los ataques de Godzilla y contemplar una maqueta de Mechagodzilla en el hangar.

Godzilla The Ride: Great Clash’ es la continuación de la otra atracción llamada ‘Godzilla the Ride: Giant Monsters Ultimate Battle’, la cual también fue dirigida por Yamazaki y sigue funcionando en Seibuen.