Jeremy Strong, de 47 años, como el nuevo Mark Zuckerberg fue revelado en el tráiler de La Red Social 2.

Este miércoles 10 de junio, Sony Pictures Entertaiment liberó el avance oficial de The Social Reckoning, “pieza complementaria” a The Social Network.

Las primera imágenes de Jeremy Strong como el nuevo Zuckerberg en La Red Social 2

Durante el tráiler de La Red Social 2 se dio el primer vistazo a Jeremy Strong como Mark Zuckerberg.

El actor de Succesion, quien sustituye a Jesse Eisenberg en el papel, da vida al CEO de Meta en una etapa más madura.

Jeremy Strong presenta un personaje frío y calculador que se asume como “un absolutista de la libertad de expresión”, alejado de su versión juvenil que se vio en La Red Social de 2010.

The Social Reckoning se centra en The Facebook Files, la investigación de The Wall Street Journal.

Donde Frances Haugen, empleada de Facebook, filtró información en 2021 al reportero Jeff Horwitz.

Logrando destapar los efectos nocivos de Facebook en los adolescentes, así como su fomento a la desinformación y la violencia en países en desarrollo.

La película La Red Social 2, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, está programada para estrenarse en cines para el 9 de octubre de 2026.

Jeremy Strong como el nuevo Zuckerberg en La Red Social 2 (Sony Pictures Entertainment)

Este es el elenco de La Red Social 2

Además de Jeremy Strong, el reparto de La Red Social 2 está conformado por:

Mikey Madison, de 27 años como Frances Haugen

Jeremy Allen White, de 35 años como Jeff Horowitz

Billy Magnussen, de 41 años

Bill Burr, de 58 años

Betty Gilpin, de 39 años

Wunmi Mosakum de 39 años

Sierra Capri, de 27 años

Portia Doubleday, de 37 años

Gbenga Akinnagbe, de 47 años

Patrick Fischler, de 56 años

Nelson Franklin, de 40 años