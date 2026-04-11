Como parte de la promoción de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, Lionsgate presentó un video especial haciendo un repaso por toda la saga.

En este mismo adelanto pudimos ver un pequeño avance de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, incluyendo al reparto de la película.

El adelanto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha con el reparto

El adelanto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha apenas dura 28 segundos, y nos muestra a algunos de los personajes con sus versiones previas.

Es decir, vemos varios paneos entre actores y actrices de la saga original, en contraparte con el reparto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, en sus versiones “jóvenes”.

Aparecen Joseph Zada como Haymitch, Whitney Peak como Lenore Dove Baird, Mckenna Grace como Maysilee Donner, Elle Fanning como Effie Trinket, entre otros.

Aunque no se muestra ninguna escena completa de la película, por lo menos ya tenemos un vistazo de cómo se verán los actores y actrices caracterizadas.

Lo cual podría indicar que no falta mucho para ver un tráiler completo de la esperada nueva entrega de la franquicia.

¿De qué tratará Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha será otra de las precuelas de la saga original, centrada en la edición 50 de la violenta competencia.

En la película veremos a un joven Haymitch participar por parte del Distrito 12, siendo el primero de dicho sector que regresa con vida.

Al mismo tiempo nos seguirá presentando la evolución del Presidente Snow en un ser totalitario, además de mostrar el origen de varios personajes conocidos.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 20 de noviembre de 2026, siendo uno de los lanzamientos fuertes de fin de año.