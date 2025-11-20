El tráiler del Amanecer en la Cosecha de Los Juegos del Hambre por fin salió a la luz y revela su fecha de estreno.

El Amanecer en la Cosecha revela su primer tráiler y fecha de estreno en cines

La precuela de Los Juegos del Hambre, el Amanecer en la Cosecha, ya reveló su primer tráiler y ha dejado a todos los fans de la saga emocionados, pues cabe mencionar que esta película relatará el pasado de Haymitch, mentor de Katniss.

Tal y como revela este primer tráiler del Amanecer en la Cosecha, precuela de Los Juegos del Hambre, su estreno está previsto exactamente para dentro de un año; es decir, para el 20 de noviembre del 2026.

Y aquí se revelará lo que Haymitch Abernathy, primer ganador del distrito 12 y mentor de Katniss Everdeen, vivió durante su participación en Los Juegos del Hambre.

Anteriormente, el personaje de Haymitch fue interpretado por Woody Harrelson de 64 años de edad; ahora en el Amanecer en la Cosecha será interpretado por el actor australiano Joseph Zada de 20 años de edad.

También el el tráiler del Amanecer en la Cosecha, precuela de Los Juegos del Hambre, muestran a una joven Effie quien fue interpretada por Elizabeth Banks de 51 años de edad, antes de que ella fuera la anunciadora de los tributos de cada distrito; ahora será interpretada por Elle Fanning de 27 años de edad.

Por lo que habrá que esperar hasta el próximo 20 de noviembre del 2026 para poder ver esta historia del Amanecer en la Cosecha, precuela de Los Juegos del Hambre, llevada hasta la pantalla grande.